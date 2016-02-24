搭载21人的小型飞机在尼泊尔失踪

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透加德满都2月24日 - 尼泊尔一位机场官员周三称，一架搭载21人的小型飞机在尼泊尔西部失踪，机上有两名外国人。
这是一架双水獭飞机，由Tara Air运营，机上搭载18名乘客和三名机组人员，在从加德满都以西125公里的博卡拉飞往Jomsom途中，与控制塔失去联系。
“两架直升机正在执行搜救任务，”博卡拉机场官员Yogendra Kunwar说道。“目前还没有该机的踪迹。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。