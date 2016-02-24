搭载21人的小型飞机在尼泊尔失踪

全球金市：金价持稳可望连四周上扬，静待特朗普就职典礼
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加德满都2月24日 - 尼泊尔一位机场官员周三称，一架搭载21人的小型飞机在尼泊尔西部失踪，机上有两名外国人。
这是一架双水獭飞机，由Tara Air运营，机上搭载18名乘客和三名机组人员，在从加德满都以西125公里的博卡拉飞往Jomsom途中，与控制塔失去联系。
“两架直升机正在执行搜救任务，”博卡拉机场官员Yogendra Kunwar说道。“目前还没有该机的踪迹。”(完)
编译：李富强 发稿：程芳
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。