搭载21人的小型飞机在尼泊尔失踪

(本文由路透中文网编译提供)

路透加德满都2月24日 - 尼泊尔一位机场官员周三称，一架搭载21人的小型飞机在尼泊尔西部失踪，机上有两名外国人。

这是一架双水獭飞机，由Tara Air运营，机上搭载18名乘客和三名机组人员，在从加德满都以西125公里的博卡拉飞往Jomsom途中，与控制塔失去联系。

“两架直升机正在执行搜救任务，”博卡拉机场官员Yogendra Kunwar说道。“目前还没有该机的踪迹。”(完)