长江实业与三菱商事子公司洽谈合组飞机租赁事业--消息

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透新加坡9月10日 - 直接接触此事的消息人士表示，亚洲首富李嘉诚计画在全球飞机租赁市场上占有一席之地，他旗下的旗舰投资公司正与多家租赁公司洽商以建立机队。
一名高阶主管表示，长江实业(0001.HK)正与三菱商事(8058.T)旗下租赁公司MC Aviation Partners洽谈组建合资企业，这可能是连串交易的一环。
李嘉诚正瞄准全球各租赁商所持有的2,000亿美元飞机资产，以做为分散投资的策略举动，并在这个快速成长的产业中赚取稳定回报。
该名主管称，与MC Aviation合作将使长江实业取得约20家飞机的组合；MC Aviation管理约100架飞机，其中多数为窄体飞机。这项合作将使长江实业取得三菱商事子公司的管理专长。
一位高管称，合资细节仍在研究中，料将在几周内公布。高管们均未提供任何财务细节，由于信息尚未公布，他们也不愿意具名。
三菱商事和MC Aviation拒绝置评。长江实业也没有立即回复路透要求置评的请求。
上个月，长江实业证实对私募股权公司Terra Firma旗下租赁商AWAS Aviation Capital求售的100架飞机有意。该批飞机价值达50亿美元。
对于三菱商事，该交易可能带来对MC Aviation投资的部分回报。一位高管称，随着长江实业壮大租赁业务，也可能与MC Aviation达成其他交易。(完)
(编译 张明钧/朱晓军；审校 高琦)
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