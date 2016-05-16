焦点：中国铂金首饰消费降温 拖累全球需求

路透伦敦5月16日 - 虽然全球铂金价格下跌，但中国消费者对于铂金首饰的兴趣也在下降，使全球铂金需求面临大幅下滑的风险。

中国目前是全球最大的铂金首饰市场，2015年占全球加工用途消费量的逾60%。

黄金矿业服务公司(GFMS)的分析师表示，今年中国的铂金首饰需求降幅料接近两位数。GFMS在伦敦举办的铂金论坛周一拉开序幕。

2015年中国铂金首饰消费下滑7%，导致全球铂金首饰需求减少4%。

中国消费者的消费行为出现明显转变，随着经济增长放缓至25年低点，消费者对奢侈品的支出减少。

“不是说消费者不再支出，而是在首饰上的支出不像以前那样，”位于香港的Precious Metals Insights的主管Philip Klapwijk表示。

“消费者可自由支配的购买力正花在其他方面--家电，当然还有旅游。越来越多的中国游客出国旅行，这也意味着在重要的节假日期间，越来越少的人光顾百货店。”

在催化式排气净化器中采用铂金的车企总体上是铂金的最大买家，占到全球需求总量的40%。

不过，若按地区来看，中国珠宝商是铂金最大的单一消费者，去年共计买入156.1万盎司铂金。

**反腐行动带来冲击**

中国政府2012年启动的反腐行动，同样对奢侈品行业产生冲击。官员不愿意让人看到购买昂贵的珠宝。

珠宝销量整体下滑，而黄金在市场份额方面成为铂金的强有力对手，尤其是人造白金(黄金合金)成为广受欢迎的替代品。

市场营销方面，零售商最近几年一直更多关注黄金，2013年初金价暴跌推动实货黄金销售增长至纪录高位。

但是，铂金价格去年自2009年以来首次跌破每盎司1,000美元，并没有产生同等效果。

虽然自2015年初以来，铂金价格一直低于黄金价格，但这种价差并未在中国铂金消费市场得到体现。

“不同于按照重量出售的金饰品...我们的铂金珠宝饰品是按照固定价格出售。”中国按市值计最大的珠宝零售商--周大福的一位发言人说道，“因此，铂金价格的上下波动尚未对铂金饰品需求造成很大影响。”

铂金价格缺乏弹性的部分原因在于，把铂金加工成饰品的成本要更高，因这是一种比黄金要硬得多的贵金属。铂金首饰通常是镶嵌珠宝的，因此加工成本与铂金价格的关联不那么大。

消费者对于铂金饰品的价格透明度要求也没有黄金那么高，消费者买入黄金经常是出于投资目的。

不过，分析师称消费者对铂金价格的敏感意识正在上升，一些消费者质疑铂金饰品不打折扣的售价是否有买入价值。

“今天的消费者懂的多得多，”GFMS分析师Cameron Alexander说道，“他们完全清楚价格架构，知道铂金现货交易水平，因此当他们看到铂金价格是如此之低，但铂金饰品零售价格却几乎没有下降或只有小幅减价，他们就会认为买得不值。”（完）