铂金熊市周期料在今年结束 转为供给短缺--报告

路透伦敦5月16日 - Metals Focus周一在报告中称，铂金1月跌至七年低点，是历时18个月熊市的终点，并预测今年铂金供给会出现短缺。此轮熊市中铂金价格接近腰斩。

不过Metals Focus称，今年开局疲弱以及投资者需求有限，将限制铂金价格在每盎司1,010美元。这虽远高于1月所及低点每盎司806.31美元，不过接近目前水准，而且也低于去年均值。

Metals Focus称，今年铂金供给料短缺667,000盎司，因矿业供给减少且汽车业需求增加，去年则是过剩25万盎司。

“我们对今年余下时间的铂金和钯金价格持谨慎乐观的看法，”Metals Focus称。“我们预期金价将上涨，加上铂金和钯金均明显短缺，显示风险偏向上行。”

“不过，我们不能忽视投资者继续对铂族金属缺乏兴趣。这表明虽然铂价在未来七个月内应该会上涨，但涨幅可能有限。”

受欧洲汽车销售回升提振，来自自动催化剂行业的需求今年料将增长5%。首饰购买量料将停滞不前，中国的首饰购买量料将进一步下滑。

今年铂金实物投资料将减少三分之一。受强劲的日本买盘提振，去年实物投资出现飙升。

供应方面，在主要生产国南非、俄罗斯和津巴布韦，铂金矿的产量可能会下降，从而导致铂金产量减少5%。

继2015年大跌近30%后，钯价今年可能也会触底反弹。今年钯价预计平均在每盎司610美元，略高于当前价位，但低于去年均价每盎司691美元。

和铂金矿一样，钯金的产量料将下降5%，来自自动催化剂行业的需求料将增强。首饰需求料将下滑12%。(完)