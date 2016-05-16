焦点：2016年铂金钯金市场供应缺口料扩大 因需求上涨--庄信万丰

分析：英国一意孤行踏上硬退欧之路 但盼与欧盟达成自贸协定
路透伦敦1月17日 - 千呼万唤始出来，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)终于说出她对脱欧的真实想法：英国决意走自己的路，完全脱离欧盟，同时希望欧盟同意全面性的贸易协议。
路透伦敦5月16日 - 贵金属冶炼商庄信万丰周一称，今年铂金市场的供应缺口料扩大至86.1万盎司，因为随着欧6B新标准的实施，汽车尾气净化催化剂制造商对铂金的需求也在增长。
其他领域的需求预计也将上升，工业需求料增长10%，而且随着中国制造商从前一年形势中复苏，全球珠宝需求料增至293万盎司。
“今年在欧洲出售的所有新柴油汽车都将使用欧6B标准，将推动全球汽车尾气净化催化剂对铂金需求量增长近2%至350万盎司，”庄信万丰称。
日本投资者的强劲需求也将使得实物投资保持增长，需求预估约为33万盎司。
而供应料将维持稳定，南非矿产量的下降基本由珠宝及汽车业循环再利用的增长所抵消。
庄信万丰估计，2015年铂金市场供应短缺659,000盎司。
庄信万丰周一称，今年钯金市场料供应短缺843,000盎司，高于2015年的短缺447,000盎司。
初级钯金供应料降至639万盎司，不过这将被催化剂再循环利用增加所抵消，因此总供应量略微升至902万盎司。
庄信万丰表示，汽油车产量增加将推动催化剂需求增至776万盎司。
庄信万丰称，实货投资预计仍为负，但包括催化剂、珠宝和工业部门在内的总需求料首次超过1,000万盎司。(完)
(编译 刘秀红/杜明霞；审校 许娜)
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