焦点：投资者规避铂金 库存疑虑挥之不去

路透伦敦9月30日 - 2014年时铂金未因长达五个月的罢工而飙升，让投资者很受伤。今年尽管供应面消息利好，但投资者仍不敢确信铂金库存是否已降得够多，可以重返铂市。

两年前南非最大的铂金生产商工人罢工的时候，库存变化非常明显，但产量锐降逾100万盎司并未导致供应短缺，铂金价格也几无变化。

围绕库存充裕程度的不确定性如今继续抑制投资者对铂金的投资兴趣，本月铂金上市交易基金(ETF)持仓量降至2013年中以来最低。

“我们仍谨慎看待前景，对铂金产业的配置较低，仅占我们基金的1%，因为该行业整体不够透明，且仍担心有大量未报告库存，”摩根大通自然资源基金的客户投资组合经理James Sutton表示。

2014年时铂金可用库存之深厚程度就曾让市场大感意外。

供应链各个环节均有库存，包括生产商、冶炼商及终端用户。当时市场人士亦暗示，在伦敦及苏黎世的离岸仓库中，投资者可能持有20%的铂金库存。

透明度仍然是一大问题。世界铂金投资协会(WPIC)9月时估计，地上铂金库存已降至190万盎司，2012年末时则超过400万盎司。

然而，上述数据中不包括上市交易基金(ETF)及交易所持有的库存，也不包括生产商、冶炼商、加工商及终端用户持有的周转库存。这些库存规模多半仍是未知数，这是潜在投资者的一大顾忌。

看多的投资者认为铂金库存目前可能已经减少了，市场更容易受到供应面冲击的影响。

然而，铂金价格今年虽然和其他大宗商品同步上涨，但表现却不如黄金及钯金；市场无视供应所面临的各种威胁，比如南非炼厂停摆，安全问题导致的停工，以及劳资双方薪资谈判等。

**变数犹存**

以往，只消出现产出受到威胁的暗示，就足以推高铂金行情--南非2008年可能停电的前景，即推动铂金单季涨幅高达30%。

但薪资谈判的开始，Impala Platinum在南非Springs的炼厂本周500名员工的罢工，及第一大生产商英美铂金宣布关闭一座炼厂等消息，均未能缩小铂金相对于黄金的折价水平。前几年，紧张的薪资谈判通常会演变为罢工。

鉴于库存方面一直存在不确定性，根据近期的历史表现情况，只有持续时间更长、规模更大的停产事件才能重新让市场对铂金产生较大兴趣。

“现在的库存水平确实比以前低了很多，但我们不知道那些隐藏的库存当初有多少，”Investec Asset Management投资组合经理Hanre Rossouw表示。

Rossouw管理的基金今年通过股权收购加大了对铂金产业的投资，而在2014年，该基金更偏重于投资实物铂金。

铂金矿业公司通过削减成本和精简业务来应对当前的价格环境。这一策略再加上铂金价格上涨，帮助在今年推升了这类企业的股价。

不过铂金去年的平均现金成本(cash costs)在每盎司932美元，比当前的现货价格低不到100美元，若要真正提振这一产业，需要采取更大的行动。这需要重新开始扩大投资，但有迹象显示今年的投资料下滑25%。而投资的增加将取决于是否确信库存终于下降了。(完)