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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 17:37 BJT

国际金市: 现货铂金重挫3%至五周低点,随商品市场走跌

路透伦敦2月21日 - 现货铂金周四重挫3%至每盎司1,600美元下方的五周新低,因商品市场普遍疲软,且欧洲经济数据公布后欧元走跌.

现货铂金 一度低见每盎司1,594.75美元,为1月10日以来新低,延续前两个交易日的跌势.

铂金下跌也与南非供应疑虑缓解有关,此前Anglo American Platinum 一矿场本周初发生工潮.(完)
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