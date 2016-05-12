铂金价格今年将触底反弹 重回供应短缺--GFMS

路透伦敦5月12日 - 汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)分析师在周四的一篇报告中指出，铂金价格的今年低点可能已经出现过，市场重新回到供应短缺，料将使2016年铂金平均价格达到每盎司1,005美元。

现货铂金价格在1月触及七年低点806.31美元。

GFMS在2016年铂族金属调查报告中称，市场2016年料重返短缺，去年因矿场供应跳增而出现盈余。

该机构称，铂金市场去年供应过剩54,000吨，主要因南非矿场产出大增40%，之前一年则受罢工影响供应减少。

不过这种增长势头料在2016年放缓。

“计划开发的新增项目很少，而矿场减少资本支出料开始产生冲击，”其表示。

铂金需求去年亦小升，但幅度远不及供应。汽车催化剂需求攀升2%至2008年以来最高，散户投资增长逾两倍，但珠宝需求下滑4%。

欧洲汽车制造商的消费需求增加6%。

中国珠宝业买需连续第二年减少，降低7%至156.1万盎司。

“围绕中国经济前景的不确定性挥之不去，我们预计人们对支出依然谨慎，由此恐怕导致2016年中国珠宝行业的需求会继续减少。”GFMS称。

GFMS说道，今年钯金市场供给不足的情况料加剧，2015年供给缺口为868,000盎司，为四年来最低。GFMS数据显示，这主要归因于南非矿产量反弹。

需求较上年同期持平，其中汽车催化剂需求增加4%。

“除日本以外，所有地区(需求)都录得不错的升幅，”GFMS称，“全球汽油车销量受到(美国)信贷取得状况持续良好、(中国)税惠，以及(欧洲)市场人气普遍改善的支撑。”

这远盖过了珠宝需求下滑27%至13年低点347,000盎司的影响。中国钯金珠宝消费量降至52,000盎司，还不及2009年的十分之一。

2016年钯金平均价格料为每盎司595美元，略低于当前水准。(完)