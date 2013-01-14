《贵金属焦点》铂金价格料追平黄金,但期待大幅溢价或为时尚早

路透新加坡1月14日 - 在近几周的上扬之后,铂金价格料将追平黄金价格,这波涨势已令铂金较黄金的贴水缩小至九个月来最窄.不过考虑到经济复苏依旧疲弱,尤其是欧洲更是如此,现在就宣称"铂金归来",或许还太早了些.

黄金与铂金的价差收窄至每盎司31.30美元,为去年4月以来最小,此前由于对全球经济复苏的预期升温,铂金价格取得了约四个月内的最大双周涨幅.

由于工业应用占到铂金使用量的一半以上,低迷的全球经济夺走了它的光芒,尽管其有着稀缺性和市场供应不足的利好因素.

不过随着欧洲经济企稳以及全球经济稳步复苏的希望增加,今年的形势或向有利于工业金属的方向发展.

瑞银财富管理驻新加坡分析师Dominic Schnider说:"一种金属的生产成本高于黄金,供给也不增长,市场供给料会有短缺,那么这种金属应该较黄金有溢价."

不过他提醒,期待铂金重返巨大的溢价是不现实的.

"我们预计会达到平价,也有可能铂金有50美元的溢价.不过全球经济依旧低迷,现在就判断能达到100美元的溢价还太早."

他还表示,铂金的平均生产成本约为每盎司1,600美元,而黄金的生产成本约为每盎司1,200美元.

0827GMT时,现货金 交投于每盎司1,668.24美元,今年以来下跌约0.4%,2012年连续第12度录得年度涨势.

铂金(白金) 交投于每盎司1,635美元,今年以来累计上涨逾6%,表现在贵金属中最佳.

但部分分析师不这么乐观,指出欧洲的低迷经济形势持续.

"我担心可能重演去年3月的情形,"澳新银行驻新加坡高级商品策略师Nick Trevethan表示,他指的是2012年初铂金较黄金曾出现一阵短时间的溢价.

"若要铂金对黄金守住溢价,我们需要看要需求更加强劲一些...尤其是欧洲的需求.供应端的风险确实存在,但未严重到足以让铂金维持其对黄金一贯的溢价的程度.