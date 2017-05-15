全球贵金属：铂金今年料出现六年来首次市场供应过剩--庄信万丰

* 2017年钯金市场缺口料为792,000盎司

* 铂金与钯金价差为15年来最低

路透伦敦5月15日 - 庄信万丰周一称，2017年铂金市场料在六年来首次出现供应过剩，因汽车工业、珠宝商和投资者需求降低的幅度超过了供应的降幅。

不过该公司称，2017年钯金市场缺口料扩大至792,000盎司，去年为163,000盎司。

钯金供应缺口扩大，使其低于铂金的价差收窄至每盎司100美元以下，为15年最低。过去20年的平均价差为555美元。

这两种金属都大量应用于催化转化器，但铂金在柴油催化中的应用更多，外界认为在柴油市场份额下降时很容易受影响。

庄信万丰谈到铂金时表示，“中国珠宝加工料将再度萎缩；而实际驾驶排放测试的引入导致欧洲催化技术变革，从而影响到汽车行业对铂金的需求。”

庄信万丰并称，“投资需求料将保持正面，但比前两年有所下降，因日本投资者减少买入。”

今年铂金价格表现不及其他贵金属，涨幅仅有2%，而钯金涨幅近20%。

庄信万丰数据显示，去年汽车和工业需求以及投资旺盛，导致铂金供应缺口达20.2万盎司。