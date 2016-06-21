全球贵金属：2016年车用钯金需求将触及纪录高位--CPM

路透纽约6月21日 - 市场研究公司CPM Group周二表示，2016年全球车用钯金需求将增长近3%至纪录高位，因中国小型车需求升温，而且油价下跌已提振美国轻型卡车销售。

但CPM在报告中称，车用铂金(白金)需求将持平。

“铂金和钯金供需状况将开始出现巨大变化，”CPM在其“2016铂族金属年鉴”中称。

“车用铂金和钯金需求状况正在改变，从铂金更多地转向使用钯金及非铂族金属的技术。”

铂金和钯金通常分别用于降低柴油和汽油引擎的尾气排放。引擎越大，则要求使用越多的铂金或钯金来降低排放。

“2015年9月曝光的大众汽车柴油汽车排放丑闻，加深了欧洲消费者对柴油乘用车的负面看法，”CPM表示。

大众汽车 承认在美国汽车排气测试造假，这是该公司78年历史上最大的丑闻。

“钯金的基本面向好，但这基本面利好多已反映在价格上了。”CPM称。

尽管2016年钯金加工需求增速料放缓，但预计仍将较2015年的纪录增长1.7%，至940万盎司。汽车方面的需求料较2015年增长2.9%至630万盎司；北美、日本、西欧和中国都料有所增加。

报告指出，中国对购置小排量汽车祭出减税措施，料有助提升2016年汽车销售。然而这类汽车对钯金的需求要低于大型车。

CPM报告称，2016年车用铂金需求料为314万盎司，持平2015年。美国、日本和中国的需求料小幅减少；欧洲需求则料有增加，因排气标准料趋严，且商用车及乘用车需求可观。

“柴油车市场占有率持续下降料重压需求，但至少2016年商用车销售的增长和排气标准更为严格的效应，预计将抵销柴油乘用车市场份额下降对需求减损的影响。”