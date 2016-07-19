调查：铂金价格料在今年触底 明年钯金价格预估遭下调

图为2015年6月5日在俄罗斯拍摄到的纯度99.98%的铂金。 REUTERS/Ilya Naymushin

路透伦敦7月18日 - 周一公布的路透调查显示，银行业在过去一个季度上调了对铂金(白金)价格的预估，因主要生产国南非的采矿业者加强薪资谈判，且推出更多货币刺激措施的可能性缓解了经济增长放缓的忧虑。

但受访者下调了对明年钯金价格的预期，但对今年价格的预期与三个月前一致。

路透过去两周对21位分析师及交易商的调查显示，2016年铂金均价预计为每盎司1,000美元，高于4月调查时预计的945美元。

2017年铂金均价预计将升至每盎司1,100美元。铂金主要用于自动催化剂制造和珠宝。

这暗示铂金价格在连续三年下跌后已触底。铂金价格今年迄今为止的均价为每盎司967美元，为2005年以来的最低年度均价。

“强劲的汽车需求显然扶助了铂金，”Sharps Pixley的执行长Ross Norman表示，“展望未来，我们预计汽车需求可能呈平稳状态，但这并不意味着价格将开始下跌。”

“我们预计南非将展开新一轮罢工，如果罢工久拖不决，将限制铂金供应并使市场保持紧俏。”

南非采矿企业和工会上周开始薪资谈判，工会要求薪资最高增加50%。

虽然分析师上调了对今年黄金、白银和铂金的价格预估，但对2016年钯金均价的预期与4月时的预估一致，仍为每盎司580美元，而对2017年的预估较4月下调了2%至每盎司668美元。

钯金上市交易基金(ETF)今年已连续第二年出现资金净流出，同时随着中国买家对钯金首饰失去兴趣，规模一直较小的钯金首饰市场也逐渐消散。

“由于来自首饰和电子产品方面的钯金需求下降，钯金供应增幅料快于需求增长，因此钯金价格将继续萎靡不振，”辉立期货的Sreedharan Unnithan说。

但分析师也说，由于今年钯金价格涨幅不及其他贵金属，因此对于部分投资者而言具有很好的投资价值，或许是投资者的一个较好选择。对钯金2017年价格的预估较对今年价格的预期高出15%。

“如果2017年经济增长率较高，则钯金价格表现可能会好于其他贵金属，”巴登符腾堡州银行(LBBW)的分析师Thorsten Proettel说。(完)