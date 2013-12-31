铂金供应压力料推升价格 或成2014年亮点

分析：日本家庭节俭习惯根深蒂固 令央行和零售商一筹莫展
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路透伦敦12月30日 -精明的投资者或许会发现铂族金属(PGMs)及几个工业金属，明年将有不错的表现，同时其他多数大宗商品将因供应过剩而受到打压。
南非劳工纠纷问题，导致矿场有关闭之虞，铂金和钯金因此受到威胁；同时锌、锡和铅则可能面临地区短缺的问题。
VTBCapital分析师Andrey Kryuchenkov表示，这样的机会或许短暂，因此投资者必须保持机警，马上锁定获利。
由于石油、谷物，以及铜和镍等金属因供应过剩而承压，较全面的大宗商品指数可能再次表现不佳。
追踪19种大宗商品的汤森路透/核心大宗商品CRB指标.TRJCRBTR，今年已下挫近4%，为连续第三年下跌。分析师和基金经理人表示，在2014年，预计大宗商品表现将再次逊于股市，因股市受益于企业获利强劲。
**作多铂族金属，作空黄金**
许多分析师和基金经理人预期南非会有更多的劳资纠纷。南非的铂金产量约占全球的四分之三，主要用来制造珠宝及汽车催化式排气净化器。
“我们非常看好铂族金属，因为...南非有三大铂金生产厂，而当地还将重新协商这些(劳动)合同，”巴克莱分析师SudakshinaUnnikrishnan表示。
“任何供应方面的风险，都可能是推升价格的催化剂。”
巴克莱建议客户作多铂金和钯金，并作空黄金。
金价在失宠后，2014年料将会跌更多。
**锌、铅和锡**
大宗商品的其他可能亮点还有锌、铅和锡，分析师表示，这些金属可能遭遇供应问题。
“锌矿因矿场供应落后，应该还是会见到少量不足的情况，”德意志银行分析师GrantSporre在研究报告中表示。“若单是以年度供应情况来看，我们认为锌和铅仍是最具吸引力的金属。”
巴黎银行金属策略师Stephen Briggs建议作空铜，因其供应料将过剩，并作多一篮子锌、铅和锡。
根据本月的路透调查，布兰特原油料因供应激增，在2014年平均价格将跌至每桶103.50美元，今年均价为109美元左右。
玉米和大豆丰收则令谷物价格承压，2014年料更加疲弱。
“我们预期农产品大宗商品的风险偏空，持续2013年的趋势，”麦格理在研究报告中表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
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