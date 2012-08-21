铂金触及两个月高位 受助于南非供应忧虑

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
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* 投机客押注南非铂金产量将下降
* 图表显示铂金接近超买区域
* 黄金-铂金溢价收窄,因铂金大涨
路透纽约8月20日电---铂金价格周一攀升近2%,触及两个月高位,因南非主要矿商发生的导致数十人死亡的劳工骚乱,促使大量投机客因忧虑供应而大举买入.
黄金小涨0.3%,因全球最大黄金上市交易基金的黄金持仓量增加提振人气,但银价跳涨2%,因铂金涨势引发空头回补.
投资者购买铂金,因担忧在Lonmin (LMI.L)(LONJ.J)旗下的Marikana矿发生导致44人死亡的劳工骚乱後,南非矿商的铂金产量将减少.Lonmin的铂金产量占全球总产量的12%.
铂金在过去三个交易日中大涨7%,年内迄今升幅累计达7%,表明今年迄今,铂金表现强於黄金、白银和铜.技术图表显示,铂金的相对强弱指标为69.8,略低於70,後者被视为超买水准.
"一旦市场出现超买,在价格回落前,超买的情况很可能进一步加剧,"Sarhan Capital的首席执行官Adam Sarhan表示.
Sarhan称,在升至两个月高位,且表现强其他金属後,跟风买盘应进一步支撑铂金价格.
现货铂金(白金)升1.8%,报每盎司1,491.49美元,盘中触及6月18日以来最高1,491.99美元.上周,铂金大涨5%,为2月来最大周度升幅.
铂金攀升也令钯金受益.後者早盘上扬至八周高位608.50美元,最新上扬0.2%,报每盎司603.60美元.
铂金上涨使其对黄金的贴水收窄至不到130美元,一周前为逾230美元.
1633 GMT,现货金回落0.3%,报每盎司1,620.99美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金攀升4.30美元,报1,623.70美元.
现货银上涨2.2%,报每盎司28.64美元.
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌% COMEX黄金期货 1623.70 4.30 0.3% 3.6%COMEX白银期货 28.590 0.588 2.1% 2.4%COMEX铂金期货 1497.00 23.90 1.6% 7.0%COMEX钯金期货 606.80 1.70 0.3% -7.5%现货金 1620.99 5.40 0.3% 3.7%现货银 28.64 0.61 2.2% 3.5%现货铂金 1491.49 26.99 1.8% 7.1% 现货钯金 603.60 1.30 0.2% -7.5%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 母红;审校 李军
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