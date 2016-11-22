2017年铂金市场供应缺口料收窄 因需求承压--WPIC

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月22日 - 世界铂金投资协会(WPIC)周二称，铂金(白金)市场2017年供应缺口料收缩至2011年以来最窄水准，因投资下滑及欧洲车市柴油车份额萎缩令铂金需求承压。
WPIC还下调了对今年的铂金市场缺口预期，从9月份时预测的52万盎司下调至17万盎司，理由是中国铂金珠宝需求降幅大于预期而且循环率高企。
该协会称，预计2017年的缺口将收窄至10万盎司，到明年年底将铂金地面库存减至204.5万盎司。
“从铂金地面库存可获得铂金，这样说无可厚非，但只要投资者不出售所持铂金，任何缺口都令人担忧，特别是对工业用户而言，”WPIC研究主管Trevor Raymond表示。
WPIC称，明年汽车催化剂需求料下滑1%，因柴油车在汽车催化剂市场的整体份额萎缩。
并称今年对用于催化转化器铂金的需求持平，因市场担心去年大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)的“排放门”丑闻将会影响到对柴油车的需求。柴油车的汽车催化剂所用铂金量更高。
“2016年至今欧洲上路汽车中，柴油车的比例为50%。预计明年柴油车比重为48.5%，这一降幅相当大，”Raymond表示，并称市场也在转向其它形式的排放控制技术。
WPIC称，在日本等国强劲的铂金币和铂金条需求提振下，今年的铂金投资已增长15%，预计明年的投资规模将下降四分之一以上。
该协会预计铂金条和铂金币投资将下降，而且对追踪铂金的上市交易基金(ETF)的需求将基本不变。
WPIC称，今年整体铂金需求料下滑3%至804万盎司；珠宝需求料下降10%或30万吨，因第一大消费国中国的购买量连续第二年下滑。
供应方面，今年矿业公司精炼产量料下降3%。WPIC将对今年回收铂金供应的预期从9月份时的174.5万盎司上调至186万盎司，主要归功于中国珠宝回收量的增多。(完)
(编译 刘秀红；审校 汪红英)
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