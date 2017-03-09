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国际财经 | 2017年 3月 9日 星期四 14:11 BJT

铂金市场今年供给缺口料连续第四年缩窄--WPIC

路透伦敦3月9日 - 周四公布的业内报告显示，今年铂金市场供给不

足现象料持续，不过投资和珠宝业需求减少的幅度要超过降低的供给，故

缺口料连续第四年缩小。

世界铂金投资协会(WPIC)在这份最新报告中称，2017年市场供给缺口

料在12万盎司，低于去年的27万盎司缺口。

今年铂金投资需求料减少50%至25万盎司，珠宝业买需预期将从去年

的256.5万盎司降至253万。

WPIC在报告中称：“对今年珠宝业需求较上次下修了9.5万盎司，主

要因应中国做出调整。”

“非婚礼用的白金饰品需求遭到多重压抑，且珠宝销售整体将低迷。

去年珠宝行业铂金购买量减少11%，主要是因为最大市场中国需求再

次下降。2015年中国铂金库存大增后，去年中国制造业者对铂金的使用量

下降20%。

2016年汽车行业对铂金的需求量微升1%，但今年料将回软至接近2015

年的水平。汽车业将铂金用于制造催化转换器。

WPIC称，欧洲政局存在不确定性，料将打压今年本地区的汽车销售增

长。

该协会称，“预计2017年柴油车销量将下降，因西欧柴油车份额减少

，今年份额预计为47.7%，该类车的销售下滑料不会被整体销售增长所抵

消。”

就供应面来说，今年铂金矿产量料将下降3%，略高于去年的降幅，因

津巴布韦矿山供应量逆转增势，而且南非产量持续下降。

过去几年回收铂金供应量增长后，今年料将萎缩，预计从2016年的18

6.5万盎司降至176万盎司。(完)

(编译 孙茉莉/于春红; 审校 高琦/王兴亚)
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