铂金市场今年供给缺口料连续第四年缩窄--WPIC

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦3月9日 - 周四公布的业内报告显示，今年铂金市场供给不
足现象料持续，不过投资和珠宝业需求减少的幅度要超过降低的供给，故
缺口料连续第四年缩小。
世界铂金投资协会(WPIC)在这份最新报告中称，2017年市场供给缺口
料在12万盎司，低于去年的27万盎司缺口。
今年铂金投资需求料减少50%至25万盎司，珠宝业买需预期将从去年
的256.5万盎司降至253万。
WPIC在报告中称：“对今年珠宝业需求较上次下修了9.5万盎司，主
要因应中国做出调整。”
“非婚礼用的白金饰品需求遭到多重压抑，且珠宝销售整体将低迷。
”
去年珠宝行业铂金购买量减少11%，主要是因为最大市场中国需求再
次下降。2015年中国铂金库存大增后，去年中国制造业者对铂金的使用量
下降20%。
2016年汽车行业对铂金的需求量微升1%，但今年料将回软至接近2015
年的水平。汽车业将铂金用于制造催化转换器。
WPIC称，欧洲政局存在不确定性，料将打压今年本地区的汽车销售增
长。
该协会称，“预计2017年柴油车销量将下降，因西欧柴油车份额减少
，今年份额预计为47.7%，该类车的销售下滑料不会被整体销售增长所抵
消。”
就供应面来说，今年铂金矿产量料将下降3%，略高于去年的降幅，因
津巴布韦矿山供应量逆转增势，而且南非产量持续下降。
过去几年回收铂金供应量增长后，今年料将萎缩，预计从2016年的18
6.5万盎司降至176万盎司。(完)
(编译 孙茉莉/于春红; 审校 高琦/王兴亚)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”