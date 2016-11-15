2017年铂金市场可能出现六年来首次供应过剩--庄信万丰

图为2014年3月拍摄的铂金金条。 REUTERS/Michael Dalder

路透伦敦11月14日 - 贵金属冶炼商庄信万丰周一发布报告称，2017年铂金市场可能转为供应过剩，为六年来首次，因为汽车催化器用铂金需求减少且中国珠宝销售不旺，拉低铂金需求。

报告称，明年原生铂金供应预计将持平，但来自汽车催化器的再生铂金供应有可能反弹。

“在多数工业领域，需求前景依然坚挺，但随着欧洲越来越多的汽车采用铂金用量较少的催化系统，汽车催化器行业的采购量可能会小幅下降，”报告指出。

“由于中国珠宝业的需求处于下降趋势，市场平衡或将取决于汽车催化器铂金回收量的增长幅度，以及实货投资的水平。除非后一因素仍与今年基本持平，否则明年的铂金市场或将自2011年以来首次转为供应过剩。”

庄信万丰表示，今年铂金市场可能短缺42.2万盎司。铂金供应量料已有小幅增加，因为主要生产国南非的产量下降、已被其他地区产量增加和再生铂金供应提升所抵消。

汽车业需求成长预估可能略低于2%，受欧洲需求成长推动，因车企需考虑欧洲排放法规更加严格这一因素。日本铂金条的实货投资料持续强劲。

不过中国珠宝市场进一步下滑，料导致全球珠宝需求减少9%。中国珠宝市场通常是铂金需求最大的单一板块。

钯金市场今年料将短缺65.1万盎司，因为汽车业需求升至784万盎司纪录高位。矿场供应或将持平，但投资者料持续卖出钯金。

不过庄信万丰表示，尽管投资者持续撤出，钯金市场明年仍有可能再度大幅短缺，因为矿场产量受抑，且汽车业与工业需求增加。

“受中国化学业产能大幅扩张带动，工业需求可望迎来表现强劲的一年，所以2017年钯金市场看来可能再度严重短缺，即使实货投资仍然极不看好，”庄信万丰表示。(完)