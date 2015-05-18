今年铂金缺口料下降 因矿山供应增加--WPIC

路透伦敦5月18日 - 世界铂金投资委员会(WPIC)周一表示，今年铂金市场缺口料降至19万盎司。去年南非矿工史无前例地举行了五个月的罢工，过后南非供应反弹。

WPIC援引咨询分析机构SFA Oxford称，去年铂金缺口达67万盎司。罢工使全球最大铂金生产国南非产量损失了28%。

“南非供应量正从2014年非常低的水准反弹，”WPIC的研究主管Trevor Raymond称，“但仍低于2013年水准。”

其预计，不包括上市交易基金(ETF)持仓，以及矿山、炼厂和最终用户的库存在内，全球铂金的地上库存今年底将降至261万盎司，较上年下降7%。

今年南非产量料较上年增加30%，至406万盎司。来自回收自动催化剂的供应料增长10%。

WPIC称，今年投资量料从2014年的13.5万盎司降到5万盎司。第一季投资者平仓2万盎司。

第一季珠宝需求增长近10%，WPIC报告称，春节过后珠宝生产者补充库存。

WPIC预计今年来自中国的需求将持平，而印度市场的需求料增长23%。中国是全球最大铂金珠宝消费国。

“确凿的历史经验显示，中国消费者通常更喜欢在价格上涨时买入，”Raymond称，“其他国家的这种关联性则通常很弱。”

汽车制造商的铂金需求按季增长5%。

今年第一季铂金供应量较前季下滑，因南非矿山供应微幅下降，而且回收量减少了3万盎司。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。