今年铂金缺口料下降 因矿山供应增加--WPIC

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透伦敦5月18日 - 世界铂金投资委员会(WPIC)周一表示，今年铂金市场缺口料降至19万盎司。去年南非矿工史无前例地举行了五个月的罢工，过后南非供应反弹。
WPIC援引咨询分析机构SFA Oxford称，去年铂金缺口达67万盎司。罢工使全球最大铂金生产国南非产量损失了28%。
“南非供应量正从2014年非常低的水准反弹，”WPIC的研究主管Trevor Raymond称，“但仍低于2013年水准。”
其预计，不包括上市交易基金(ETF)持仓，以及矿山、炼厂和最终用户的库存在内，全球铂金的地上库存今年底将降至261万盎司，较上年下降7%。
今年南非产量料较上年增加30%，至406万盎司。来自回收自动催化剂的供应料增长10%。
WPIC称，今年投资量料从2014年的13.5万盎司降到5万盎司。第一季投资者平仓2万盎司。
第一季珠宝需求增长近10%，WPIC报告称，春节过后珠宝生产者补充库存。
WPIC预计今年来自中国的需求将持平，而印度市场的需求料增长23%。中国是全球最大铂金珠宝消费国。
“确凿的历史经验显示，中国消费者通常更喜欢在价格上涨时买入，”Raymond称，“其他国家的这种关联性则通常很弱。”
汽车制造商的铂金需求按季增长5%。
今年第一季铂金供应量较前季下滑，因南非矿山供应微幅下降，而且回收量减少了3万盎司。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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