今年全球铂金供应料继续短缺 因需求旺盛--CPM

英国政府料采取干预方案 在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透纽约6月23日 - 大宗商品市场研究与咨询公司CPM集团周二表示，尽管矿山产量增长，2015年全球铂金(白金)供应仍将连续第二年短缺，因为汽车制造业和珠宝饰品领域需求料将增加。
CPM在“铂族金属2015年鉴”中预估，2015年全球铂金供应将短缺21.5万盎司，2014年为短缺98.1万盎司。
铂金加工品需求今年料达到718万盎司，比2014年高2.2%，但低于2013年的722万盎司。这类需求包括用于汽车、珠宝饰品和电子领域的铂金。
报告显示，增加的铂金需求将被供应增长所部分抵消。
CPM预计2015年总供应量为696万盎司，比去年高15%，但低于2013年的735万盎司。
全球矿山产量估计为575万盎司，比2014年增长20%，去年连续五个月的工人罢工影响了产量。但该预估仍低于2013年的605万盎司。全球最大的铂金出产国--南非今年的产量料在403万盎司，高于去年的308万盎司，但低于2013年的440万盎司。
CPM说道：“一些供给将用于生产商补充库存，以防2014年供给中断的事件重演。”
CPM估计，现货铂金2015年的均价将在每盎司1,180.91美元，较2014年下滑16%，并将创下2006年以来低点。
“铂金已经低于金价，至少在2015年头几个月是这样，这应该会惠及今年的珠宝业铂金加工需求。”CPM说道。
CPM预期，2015年全球钯金供给量将在947万盎司，较上年高出5%。
“由于基本面的多数正面因素已经出尽，价格进一步大幅攀升的动能有限，”CPM称，并补充道汽车和电子行业对钯金需求旺盛。(完)
(编译 李爽/孙茉莉; 审校 徐文焰)
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