焦点：矿商库存接近见底 铂金价格料将走升突破沉闷格局

图为慕尼黑ProAurum保险箱内的铂金金条。 REUTERS/Michael Dalder

路透伦敦5月30日 - 延烧进入第五个月的南非铂金矿场罢工事件，一直未对铂金价格造成重大影响，但随着矿商为防范罢工而预先囤积的库存终于消风，铂金价格可能很快会开始走高。

市场观察人士估计，这场南非史上历时最久、代价最高的罢工事件，可能造成今年铂金产量减少100万盎司，但现货铂金价格仍然停留在1月开始爆发罢工时的水准--每盎司1,450美元。

这波罢工由英美铂金(AMSJ.J)、Impala Platinum(IMPJ.J)、及隆明(Lonmin)(LMI.L)三家公司工人发动，已造成全球铂金产量减少40%。

分析师将铂金价格停滞表现归因于矿产商的大量库存，因为这些庞大库存，矿产商能够慢慢释出给消费方，降低罢工事件的冲击程度。

但这道缓冲保护正在逐渐耗尽。

“大概还要六到八周，矿产商的库存原料才会真的变得很少，”南非标准银行分析师Walter de Wet指出。“隆明已经出来说，他们在进行一些加工，Impala和英美铂金似乎也有一些原料。平均来说，和另外两家相比，英美铂金的铂金可能最多。”

铂金价格已经开始出现一些敏感反应，上周触及八个月高位，因Impala执行长上周四表示，罢工事件可能还会持续很久。

分析师表示，铂金价格可能弹回每盎司1,500美元以上，回到去年9月以来高位。

这样的涨幅仍然很温和，而且价格远低于2008年的高点。这是因为，需求不旺，而且供应链中仍存在充足的铂金属。

2008年，南非电力中断的威胁把铂金推到了每盎司2,290美元的纪录高位，而且当时的需求也比现在强劲得多。

“如果价格升到每盎司1,500美元以上，从风险回报角度来看，在当前环境下买入铂金吸引力较低，”de Wet表示，“升至1,600美元将非常困难，尽管有这种可能性。”

“当供应紧张时，价格上涨会非常快。我们还没到那种程度，我认为罢工必须持续更长的时间，该市场才会出现持续的供应紧张。现在显然还有过多的铂金。”

他说，除了生产商，消费者手中也保留了一些库存。这次罢工去年年底前就有大量征兆，所以终端用户有足够时间建立自己的库存。

“整个供应链到处都有库存，”Investec的分析师Marc Elliott表示，“不只是生产商有库存，消费者和加工商也有库存。”

铂金主要的消费者是汽车制造商--铂金是汽车触媒转化器的重要成份，特别是以柴油引擎为主的欧洲市场。此外珠宝业也是铂金主要用户，特别是在中国。

珠宝需求占所有铂金需求的逾五分之一，而欧洲汽车业转化器需求占18%。分析师表示，这两者的需求都不太可能把价格推升得太高。

欧洲汽车市场自从欧债危机之后就一直面临压力。分析师表示，该市场历经六年萎缩之后今年料仅会温和成长，而且仍需仰赖车商祭出折扣以及政府的奖励来刺激销售向上。

同时，分析师报告显示，中国珠宝需求对价格已越来越敏感。海关数据显示，中国4月份铂金进口减少30%。

周四再度传出协商解决罢工的传言。南非财政部长说，罢工有把南非推向衰退之虞，因此结束罢工非常重要。

但就算现在就停止罢工，仍需一段时间加速生产，才能让产量重回去年底的水平。(完)

(编译 蔡美珍/张涛/李婷仪 审校 张若琪/石冠兰)

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