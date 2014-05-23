《独家新闻》Implats执行长称南非铂金矿场罢工可能还将持续很长时间

路透伦敦5月22日 - Impala Platinum(Implats)执行长Terence Goodlace表示，南非持续四个月的矿工罢工可能还将持续很长时间，并补充道，全球最大生产商与主要矿业工会参加的首次法院调停谈判进展得不温不火。

南非铂金矿商Anglo American Platinum(Amplats) 、Impala Platinum 和Lonmin 都遭受了1月23日开始的罢工活动的冲击，三家公司营收总计损失了近20亿美元。

法院调停谈判始于周三，应该持续至多三天时间，旨在结束南非这场有史以来持续时间最长的矿业争端。

“...从我昨天获得的消息来看，谈判进展得不温不火，不过他们今天将重返谈判桌，”Goodlace接受路透独家专访时称。

当被问及罢工可能持续多长时间时，Goodlace表示，“我觉得适当的回答是，罢工可能还将持续很长时间，因为目前双方之间的分歧还很大...我预计罢工可能将持续更长时间。”

Goodlace发表此番言论后，铂金价格 一度触及去年9月以来最高水准每盎司1,493.90美元。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)