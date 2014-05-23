《独家新闻》Implats执行长称南非铂金矿场罢工可能还将持续很长时间

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透伦敦5月22日 - Impala Platinum(Implats)执行长Terence Goodlace表示，南非持续四个月的矿工罢工可能还将持续很长时间，并补充道，全球最大生产商与主要矿业工会参加的首次法院调停谈判进展得不温不火。
南非铂金矿商Anglo American Platinum(Amplats) 、Impala Platinum 和Lonmin 都遭受了1月23日开始的罢工活动的冲击，三家公司营收总计损失了近20亿美元。
法院调停谈判始于周三，应该持续至多三天时间，旨在结束南非这场有史以来持续时间最长的矿业争端。
“...从我昨天获得的消息来看，谈判进展得不温不火，不过他们今天将重返谈判桌，”Goodlace接受路透独家专访时称。
当被问及罢工可能持续多长时间时，Goodlace表示，“我觉得适当的回答是，罢工可能还将持续很长时间，因为目前双方之间的分歧还很大...我预计罢工可能将持续更长时间。”
Goodlace发表此番言论后，铂金价格 一度触及去年9月以来最高水准每盎司1,493.90美元。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美