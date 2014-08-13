索尼称PlayStation 4游戏机销量已超1000万台

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透旧金山8月12日 - 索尼(6758.T)周二表示，去年11月推出的PlayStation 4电子游戏机销量已超过1,000万台。
索尼在4月曾表示，截至4月6日，该公司已售出逾700万台PlayStation 4，而且还难以满足消费者需求。
这款电子游戏机于去年11月29日在美国、西欧和拉丁美洲上市，与此同时竞争对手微软(MSFT.O)发布了Xbox One。截至去年底，Xbox One的销量超过300万台。
微软4月时表示，自Xbox One推出以来，已向全球零售商发运了500万台。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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