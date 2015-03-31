中国发改委：保障社会资本合法权益 鼓励引导其参与重大水利工程

路透北京3月31日 - 为加快基建投资应对经济下行压力，中国发布鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见，从保障社会资本合法权益、完善项目财政补贴管理等，进一步明确国家的各项优惠和支持政策，重点解决社会资本“不愿进”的问题。

发改委网站周二新闻稿称，初步考虑拟选择四川省李家岩水库、重庆市巴南观景口水库、广东省韩江高陂水利枢纽、新疆大石峡水利枢纽等工程作为第一批试点项目，在建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制、公平公正公开选择投资经营主体、完善政府支持政策、政府服务和监管方式方法等方面进行探索。

意见指出，要从完善价格形成机制、发挥政策性金融作用、推进水权制度改革、实行税收优惠、落实建设用地指标等八个方面，明确国家对社会资本参与重大水利工程建设的各项优惠和支持政策。

根据实施意见，除法律、法规、规章特殊规定的情形外，重大水利工程建设运营一律向社会资本开放。只要是社会资本，包括符合条件的各类国有企业、民营企业、外商投资企业、混合所有制企业，以及其他投资、经营主体愿意投入的重大水利工程，原则上应优先考虑由社会资本参与建设和运营。

明确社会资本参与方式。意见提出，要放开增量、盘活存量，盘活现有重大水利工程国有资产，筹得的资金用于新工程建设；对新建项目，要建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制，鼓励社会资本以特许经营、参股控股等多种形式参与重大水利工程建设运营。

其中，综合水利枢纽、大城市供排水管网的建设经营需按规定由中方控股。推动完善价格形成机制。对社会资本参与的重大水利工程供水、发电等产品价格，探索实行由项目投资经营主体与用户协商定价。鼓励通过招标、电力直接交易等市场竞争方式确定发电价格。

意见明确对同类项目，中央水利投资优先支持引入社会资本的项目。公益性部分政府投入形成的资产归政府所有，同时可按规定不参与生产经营收益分配。鼓励发展支持重大水利工程的投资基金。

同时完善项目财政补贴管理。对承担一定公益性任务、项目收入不能覆盖成本和收益，但社会效益较好的政府和社会资本合作（PPP）重大水利项目，政府可对工程维修养护和管护经费等给予适当补贴。六是明确投资经营主体的权利义务。

意见提出，社会资本投资建设或运营管理重大水利工程，与政府投资项目享有同等政策待遇，不另设附加条件。（完）

欲参看详情请点选发改委官网(here)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。