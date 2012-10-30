政策动向令市场焦点重回意大利和西班牙

* 前意大利总理贝卢斯科尼威胁收回对蒙蒂政府的支持,加剧政治风险

* 西班牙在求援方面犹豫不决,亦令市场不安

* 蒙蒂和西班牙首相拉霍伊在马德里会晤

* 希腊不确定性导致欧元下跌

路透马德里/罗马10月29日电---西班牙首相拉霍伊周一继续让市场猜测他是否会求援,表示"当我认为符合西班牙利益的时候"将向欧元区抒困基金寻求信贷额度.

意大利总理蒙蒂与拉霍伊在马德里会晤後联合召开了新闻发布会上.蒙蒂在发布会上表示,激活欧洲央行(ECB)新购债计划很关键,强烈暗示西班牙应采取果断行动.他还表示,意大利不需要救助.

蒙蒂称,"实际应用这项工具至关重要,不应停留在理论层面."

蒙蒂本月稍早表示,若西班牙向欧元区救助基金申请信用额度,触发欧洲央行干预行动,将安抚金融市场.

尽管拉霍伊保持着模棱两可的态度,但他没有像先前那样要求先了解欧洲央行购债计划细节,再做决定.

"工具就在那儿,如果有哪个国家认为有必要,就可以申援.我也会这麽做,"他说,"当我确信申援符合西班牙的利益时,我将这麽做.在我得出这个结论前,我不会这麽做."

前意大利总理贝卢斯科尼周末威胁称要停止对蒙蒂政府的支持,西西里岛地区选举中一反对党票数领先,均凸显了意大利所面临的政治风险.

蒙蒂驳斥了外界对其政府可能下台的担忧,并称,"我认为对我们来说,最应该做的,也是我们一直希望去做的,就是在到2013年春季这段时间内继续工作."

7月以来,意大利的借贷成本一直在下滑,一方面是因为欧洲央行承诺必要时将无限量购债,以帮助申请援助且接受严格条件的国家,另一方面则是因为人们预计明年大选後,蒙蒂可能会继续留任.

意大利和西班牙公债收益率周一上涨,部分受这两个国家的不确定性影响.但意大利标售80亿欧元六个期国库券的得标利率低於一个月前.

欧元亦下跌,因市场怀疑希腊能否同意新的节支协议,而且怀疑其国际贷款方能否找出使其巨额债务可持续的方法.

德国政府发言人反驳了有关官方债权人减计希腊债务的言论,称德国法律不允许这样的扣减.

欧洲央行亦不愿因持有大量希腊公债而承受任何亏损,指称这是非法的.

有迹象显示西班牙首相拉霍伊将努力避免从欧洲稳定机制(ESM)申请预防性信贷额度,一些市场人士对此表示忧虑.

西班牙政府消息人士称,拉霍伊正将市况改善、一些更令人鼓舞的宏观经济数据和欧元区一体化取得进展纳入考量,但如果情况恶化,他将不会排除寻求救助的可能.(完)

--编译 王翔琼/兰秀娟/于春红;审校 程琳

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