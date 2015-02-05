中国降准降息组合效应将持续显现 地产库存压力料缓解--中指院

路透北京2月5日 - 中国央行周四起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点。中国指数研究院发布报告认为，历来经验看货币政策对房地产销售的影响最为直接，降准降息组合效应将持续显现，房地产库存压力将缓解。

中指院预计，未来进一步降准降息可期，货币政策将主导后调控时期市场走向，特别是在房地产去行政化的大背景下，未来货币政策的持续发酵将成为影响市场走向的关键要素。

“针对房地产业来说，此次降准是2014年以来一系列货币支持政策的进一步完善与升级。”报告称，2014年央行930政策的出台加上11月末的降息、公积金政策调整，对房地产市场年末的整体回暖提供了重要基础。

据中指院监测数据显示，50个重点城市2014年12月单月销售总量创近五年新高，今年1月份尽管环比回落明显，但多数城市同比增长仍保持良好势头。

报告指出，从历来经验看，货币政策对房地产销售的影响最为直接，此次降准将进一步明确购房者预期，加快推动各类住房需求入市，缓解各地高库存压力。

“但基于春节临近影响，预期政策影响的真正显现将在3月份开始逐步显现。而主流开发商的资金链也将迎来实质性的缓解，基于销售回款加快和融资成本降低带来的现金流将更显珍贵。”报告表示。

中指院并预计未来将进一步降准降息，货币政策将主导后调控时期市场走向。

“从历史数据来看，单一的政策工具对于经济的调整影响有限，在经济存在下行压力下，央行多采取连续的降准降息，以刺激经济。”报告并提到，“特别是在房地产去行政化的大背景下，未来货币政策的持续发酵将成为影响市场走向的关键要素。”

中国央行周三晚间宣布，周四（5日）起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点并有针对性地实施定向降准措施，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放流动性超6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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