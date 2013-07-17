广告价格大幅下滑令雅虎复苏计划笼罩疑云

路透旧金山7月17日 - 雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)复兴雅虎(YHOO.O)的计划看似很简单：重新吸引眼球、卖出更多广告和提高收费。但她的计划似乎遇到了一个严重阻碍。

4-6月公司广告均价下滑了12%，是前季跌幅的六倍之多。有些人称这个跌幅凸显出雅虎对行业转向购买自动化、程序化广告的趋势准备不足。

广告商目前越发青睐于购买价格明显低出一截的自动交易平台在线广告位，而不是花大价钱购买网络出版商销售团队所兜售的优质广告位。前者能够使广告商直接瞄准特定的受众，比如通过性别或年龄划分出来的特定受众。

不过行业研究公司Forrester Research分析师Shar VanBoskirk表示，雅虎将广告业务重点放在了“发展优质广告位之上”。

雅虎有自身的程序化广告技术，即Right Media平台。不过分析师表示，Right Media还没有像谷歌DoubleClick等同类竞争平台那么受欢迎。DoubleClick被视为是行业的标杆。

对许多华尔街人士而言，这个行业风向的转变成为另一个质疑雅虎复苏计划的理由，尤其在梅耶尔称公司主要是一家广告公司的情况下。

在周二召开的分析师电话会议上，梅耶尔称雅虎看好自己的广告技术，并计划在未来几季里，将重点放在对该技术的几个方面实施改进之上。

但就算雅虎的广告平台竞争力增强，程序化广告的整体趋势也将会对其广告业务构成持续的压力。

“程序化广告技术中广告展示的定价仍有向下的倾向，我认为短期内这不会出现变化，”瑞银分析师Eric Sheridan说。

自梅耶尔上任以来，雅虎股价已经上涨了约70%，但上涨的主要因素是回购股票和雅虎的亚洲资产，后者包括其持有的中国电商巨头阿里巴巴集团24%的股份。

但广告销售量仍然不佳。除了定价之外，广告展示数量和搜索广告付费点击量都持续萎缩。搜索广告付费点击量是衡量广告受众对市场推广反应的一个重要指标。

美国展示广告市场规模为170亿美元。研究机构eMarketer预计，2013年雅虎在其中占据的份额料从去年的9.2%下降到7.9%，谷歌的份额则料将升至17.6%，Facebook市占率料将提升至16.5%。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 王洋)

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