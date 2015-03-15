中国简政放权有助顶住经济下行压力 须下更多力气推进--总理

路透北京3月15日 - 中国总理李克强周日表示，简政放权是政府的自我革命，有利于厘清政府和市场的关系，激发市场活力，也可以顶住经济下行的压力。中国必须继续下更大力气来推进简政放权。

李克强在2015年两会结束后的新闻发布会上称，去年中国经济速度放缓，但是就业不减反增，简政放权起了很重要的支撑作用。

“本届政府两年内下很大力气完成了当初提出的五年内砍掉三分之一行政审批事项的目标，其中有的是取消，有的是下放。推进商事制度改革后，每天就有上万家企业登记，比上年增加了50%。可见活力来自民间，而简政放权的减法可以对应对经济放缓发挥支撑的力量。”李克强称。

2014年中国经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标；年底城镇登记失业率为4.05%。

他提到，当然在这方面还有很多不落实的情况存在，推进中还发现了一些新的问题。两会上有提案说原来批个项目要一百多个章，虽然现在审批砍了一些了，但还有五六十道关卡，还会增加创业的成本，抑制了创造的热情。所以必须继续下更大力气来推进简政放权。

中国政府网3月13日发布国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定，取消和下放90项行政审批项目，并将21项工商登记前置审批事项改为后置审批。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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