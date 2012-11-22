PMI数据显示欧元区经济面临2009年初以来最低迷时期

《路透早报》--2月21日
--法国(0800)、德国(0830)、欧元区(0900)及美国(1445)2月Markit制造业、服务业及综合PMI初值
路透伦敦11月22日电---调查报告显示,企业11月艰难地应对订单下滑,暗示欧元区经济恐经历2009年初以来最为疲弱的一个季度.
在经济中占很大比重的服务业本月表现尤为惨淡,并加快裁员速度.
虽然制造业景气11月下滑程度小於分析师预期,但Markit采购经理人指数(PMI)本月整体上仍显示欧元区饱受经济衰退打击.
调查显示,服务业PMI初值跌至45.7,为2009年7月以来最低,低於分析师预估的持平10月46.0.
这已是指数连续第10个月低於荣枯分水岭50,Markit指出,还无法判断这是否为谷底.
"随着接近年底,对前景的忧心日益加剧,"Markit首席经济学家Chris Williamson称.
他并称,德国企业对未来一年尤其变得更加悲观.
"如果欧元区最大经济体德国的国内经济走弱,这将对欧元区其他地区不利,特别是欧元区以外的贸易并没有什麽回温."
Markit称,根据PMI的数字来看,欧元区经济本季可能萎缩约0.5%.
这将是2009年第一季以来最大萎缩幅度.
Williamson表示,尽管这也表明经济在第三季萎缩相似的幅度,而非上周官方数据显示的下滑0.1%,但第四季很有可能出现更大的滑坡.
"帮助支撑第三季官方数据的因素,在今年第四季不会明显.因此那些官方数据将会恶化,"他说.
**悲观情绪弥漫**
制造业业内没有人认为情况会很快好转.
目前服务业企业对於未来一年的预期是2009年3月来最悲观的,当时的预期指数跌至48.6,欧元区也处於战後最为严重的衰退之中.
制造业PMI小升至46.2,创下3月来最高,10月则为45.4.这甚至比调查的40位分析师给出的最高预测值46.0还要更为乐观.
类似的是,制造业产出和新订单指数也攀升,但仍处在表明大幅下滑的区间.
综合PMI从10月的45.7升至45.8,表明经济在11月下滑速率几乎未变.
数据还显示企业所面临的通胀压力正在快速减轻,因产出和投入价格指数双双下滑.(完)
--编译 蔡美珍/许娜/王洋;审校 艾茂林/田建华
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