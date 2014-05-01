中国PMI数据略逊于预期 但全球市场展现出韧性

* 中国PMI数据略低于预期，令经济前景不甚明朗

* 日经指数反弹，因美股面对疲弱的GDP报告表现强韧

* 美联储维持乐观的经济展望

路透悉尼5月1日 - 亚洲市场周四上午出现短暂振荡，因中国公布的制造业数据略低于预估，不过多个市场休市减弱了数据的冲击。

中国政府公布4月制造业采购经理人指数(PMI)为50.4，较3月微幅上升，但略低于预估值50.5。这样的数字不足以缓和市场对中国经济的担忧，但也未预示经济会加速放缓。

韩国也传来佳音，4月出口创下逾一年最大按年增幅，表明全球需求复苏继年初的疲弱开局表现后蓄势待发。

澳元人气牛熊各半，考虑到中国是澳洲资源的主要出口市场，澳元表现通常被视为市场对中国看法的风向标。

中国制造业PMI数据公布后，澳元兑美元最初跌至0.9279，之后迅速反弹至0.9300，日内小幅走坚。股市反应不大，因为亚洲大多数市场今日逢假期休市。

日股日经指数.N225上涨0.4%，澳洲股市下跌0.4%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS几无变动。

美国股市道琼工业指数周三触及纪录收盘高位，提振市场信心。道指.DJI收高0.27%，标普500指数.SPX上升0.3%，Nasdaq指数.IXIC上涨0.27%。

鉴于美国经济第一季仅成长0.1%，远低于预估的增长1.2%，上述表现具有韧性。

净出口、库存和投资均拖累美国经济成长，家庭支出是唯一亮点。

不过，投资者仍以最大的善意预计美国经济在第二季反弹，而且其他数据确实提供了一些支持证据。

众所关注的美国4月芝加哥采购经理人指数(PMI)跳升至63.0，远高于预估；而ADP报告则显示美国4月民间就业人数增加22万人。

市场因此更加冀望周五发布的4月非农就业岗位至少会达到预估的21万个。

**美联储满怀希望**

美联储准备正面看待经济表现，在决策会后发表相当乐观的声明，并决定再次削减100亿美元购债规模。

近期讯息“显示经济活动成长步伐已然加快...此前部份受气候不利因素影响，而于冬季大幅放缓，”美联储在会后表示。

然而，债市及汇市投资人并不买帐，进而压低债券收益率及美元汇价。美国10年期公债收益率跌4基点至2.65%，两年期公债收益率则跌3基点至0.41%。

利率期货也上涨，市场推迟美联储可能首次升息的时间预期。

这给美元构成压力，美元指数.DXY跌至三周低点。

美元承压之下，欧元趁势从三周低点1.3770反弹至1.3870美元。美元兑日圆报102.20，在隔夜市场下跌0.4%。

大宗商品方面，油价下滑，因美国上周原油库存触及纪录高位。

布兰特原油6月合约周四微跌0.02美元，报108.07美元，隔夜跌幅超过一美元。6月美国原油下跌0.03美元至99.71美元。

现货金也表现黯淡，报每盎司1,290.00美元，周三下滑0.4%。(完)

(编译/审校 徐文焰/许娜/杜明霞/龚芳/李婷仪/王兴亚/于春红)

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