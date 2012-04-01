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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 1日 星期日 12:22 BJT

3月中国官方制造业PMI续升

据中国国家统计局周日数据，受传统生产旺季推动，中国3月宏观经济先行指标--官方制造业采购经理指数PMI连续第四个月回升，比上月提升2.1个百分点，继续位於临界点以上，并触及11个月高位，预计未来经济增长呈现回升之势。但分析师表示当前实际经济状况与该数据有一定差距。路透

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