综述：中国6月官方制造业和非制造业PMI双升 二季度GDP增速有望达6.8%

作者 宿泱韫

路透北京6月30日 - 中国6月官方制造业PMI超预期增长，主要分项大幅回升，显示供需两端均有改善，出口表现尤为强劲，而价格回落之势也有缓和；官方非制造业亦连续两个月加速扩张，受基建等投资活动拉动，建筑业景气指数升至年内高点。

6月PMI的亮眼表现缓解对中国经济下行压力的担忧，业内人士预计，二季度经济增速与一季度持平，料在6.8%左右。

中国物流信息中心陈中涛点评称，自2005年以来，制造业PMI同期只有两个年份上升，一个年份持平，其余均为下降，今年不降反升，升势明显，且达到今年来的第二个高点，主要分项指数也多见回升，升幅在1个百分点左右，显示经济稳定基础增强，下半年经济走势继续保持稳定向好。

“结合前两月数据来看，二季度PMI指数走势基本平稳，平均值为51.4，较一季度略微回落0.2个百分点，显示经济稳定向好的基础趋于巩固，二季度经济形势同一季度基本相当，预计增速6.8%左右。”陈中涛表示。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.7，高于路透调查预估中值51.0，上月为51.2。这是官方制造业PMI连续11个月处于扩张区间，6月数据并创下年内次高水准。

“6月PMI意外回升显示了中国经济在金融严监管背景下的强韧性。”招商证券宏观分析师张一平表示，这种韧性既源于国内供给侧结构性改革所释放的积极效应，本月钢铁行业PMI指标大幅回升，小型企业PMI连续两个月处于临界值以上，也源于全球财政协同的大背景下，本月进出口分项指数继续强劲增长。

张一平也认为，二季度GDP同比增速存在好于当前市场一致预期的可能性，达到6.8%。这主要由于，工业增加值同比增速对季度GDP有较好的指示作用，而PMI生产指标与工业增加值走势也较为一致。二季度生产指数均值为51.1，比一季度均值上涨0.4个百分点，生产形势更好。

中国物流信息网新闻稿显示，从13个分项指数来看，同上月相比，产成品库存指数、从业人员指数、供应商配送时间指数小幅下降，其余10个指数均有所上升。在上升指数中，大多数指数升幅接近或在1个百分点以上。

具体来看，生产指数和新订单指数为54.4和53.1，分别比上月上升1.0和0.8个百分点；新出口订单指数和进口指数为52.0和51.2，分别高于上月1.3和1.2个百分点，均连续八个月位于临界点及以上，且为年内高点。

价格指数也有所回升，主要原材料购进价格指数为50.4，比上月上升0.9个百分点，重回扩张区间。出厂价格指数连续三个月回落后止跌回升，本月为49.1，比上月回升1.5个百分点。

陈中涛指出，出厂价格指数回升幅度高于购进价格指数二者差距缩小，缩小至略高于1个百分点，为2016年以来的最低值。这种价格走势，有利于供应链上下游行业盈亏平衡，和供应链上下游企业协同发展。

欲浏览月度官方PMI图表，点选链接：tmsnrt.rs/2ssa6fo

PMI数据好于预期，激励对中国数据敏感的澳元升至逾三个月高位，并可能创出3月中旬以来的最大周线涨幅。中国债市亦受影响，加之美债收益率上行、公开市场操作续停，北京时间上午11:25，10年期国债主力合约T1709报95.225元，跌0.26%。

**企业资金仍紧张**

尽管PMI数据远超预期，分析人士仍指出存在一些问题，如不少企业仍反映资金紧张、传统行业下行压力仍大、产能过剩行业明显回升不利于去产能等。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，一些传统行业生产经营还存在一定困难。调查显示，石油加工及炼焦业、化学原料及化学制品制造业、化学纤维及橡胶塑料制品业、非金属矿物制品业等行业PMI连续位于临界点以下，下行压力依然存在。此外，反映资金紧张企业的比重连续四个月超过四成，金融服务实体经济的支持力度仍需进一步增强。

分企业规模看，大型企业PMI为52.7，比上月上升1.5个百分点，扩张速度有所加快；中型企业PMI为50.5，低于上月0.8个百分点，今年以来一直处于扩张状态；小型企业PMI为50.1，虽比上月回落0.9个百分点，但仍位于临界点之上。

中国物流信息中心陈中涛则指出，当前经济运行中值得关注的是，由于企业效益改善，生产扩张意愿增强，生产增速回升明显加快，供需差距呈现扩大迹象。二季度生产指数和新订单指数平均水平差距1.3个百分点，较一季度扩大0.6个百分点。特别是高耗能行业、产能过剩行业6月份明显回升，整体回升2个百分点，PMI指数又回升到50%以上。

“这种态势不利于巩固去产能、去库存成果，不利于保持市场供需基本平衡，不利于经济运行稳定。”陈中涛表示。

海通证券首席经济学家姜超表达了对三季度经济担忧。他称，6月制造业PMI短期回升，其中出口改善贡献较大。但从中宏观行业看，下游地产、汽车需求好坏参半，中上游发电耗煤高开低走，缘于高基数效应渐显。而去年三季度发电量、主要工业品产销、铁路货运量等工业生产数据基数普遍上升，或令今年三季度工业经济面临下行压力。

**非制造业加速扩张**

非制造业继续保持稳中有升的扩张态势。6月官方非制造业商务活动指数自上月的54.5升至54.9，连续第二个月回升，服务业和建筑业均表现强劲。

统计局的赵庆河表示，服务业保持上升走势。商务活动指数为53.8，分别高于上月和去年同期0.3和1.6个百分点；从市场需求和预期看，新订单指数和业务活动预期指数为50.7和60.0，分别高于上月0.4和0.8个百分点，服务业市场需求预期积极，企业信心增强。

从服务业细分看，受年中“6.18”等电商促销活动的影响，与网络消费相关的邮政快递和互联网及软件信息技术服务的商务活动指数为72.2和61.8，分别高于上月7.5和3.0个百分点，业务总量快速增长。随着制造业增速加快，生产性服务业和物流业商务活动指数均升至59.0以上，环比分别上升6.0和7.0个百分点，其中航空运输、货币金融服务、保险等行业商务活动指数均位于60.0以上的高位景气区间，表现出较强扩张态势。

另一方面，建筑业景气度升至年内高点。本月商务活动指数为61.4，比上月上升1.0个百分点，连续10个月位于60.0以上的高位景气区间。从市场需求和预期看，新订单指数和业务活动预期指数为55.4和67.6，分别高于上月1.3和1.8个百分点，市场需求较强，企业对近期市场持续看好。

中国物流信息中心的武威认为，投资有望持续发力稳增长。建筑业商务活动指数和新订单指数较上月均有上升，且指数保持高位，表明投资相关建筑需求持续释放。从均值水平看，上半年上述指数均值较去年明显提升，表明今年基础建设投资需求得到了更为充分的释放。

“特别是新订单指数在持续高位的基础上继续回升，预示着今年以基础建设为主的相关投资有望持续成为稳固经济增长基础的主要动力。”武威表示。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

6月 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月

2月

51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

6月 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

54.9 54.5 54 55.1 54.2 54.6 54.5 54.7 54.0 53.7 53.5 53.9 53.7

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)