中国1月官方制造业PMI乏善可陈 经济或加速下滑--中金

路透北京2月1日 - 中国1月官方制造业PMI(采购经理人指数)28个月来首次跌破荣枯线，而官方非制造业PMI亦创出一年新低。中金债券组分析指出，总体来看，中采制造业PMI乏善可陈，各项指标预示着经济的加速下滑可能即将到来。

报告并指出，企业对未来六个月经营预期较悲观，制造业经营活动继续弱势可能性大。经济目前为止还看不到较强的托底力量。对于债券市场而言，毫无疑问仍是机会大于风险，尤其中长期的利率债在经济持续下滑、通缩风险增加的环境下仍有较强的进攻性。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方PMI降至49.8，跌破50的荣枯分界线，为2012年9月以来低点，亦低于50.2的路透调查预估；同时公布的1月官方非制造业商务活动指数亦降至一年低位53.7。

以下为中金报告要点摘录：

以中采PMI新订单减产成品库存衡量的经济动能指标从12月的2.6降至2.2，经济增长动能持续回落。短期经济主要制约仍在房地产，由于企业拿地和新开工意愿不足，房地产拖累工业持续下行。

注意到1月汇丰PMI与中采PMI出现一定背离，由于从分项上看汇丰PMI回升主要是国内新订单推动，而房地产持续弱势背景下国内新订单难以回升持续，我们倾向于认为中采PMI更好地反映了制造业经营情况。

此外，历史数据表明春节对工业活动的影响体现在春节前三周和春节后三周，由于节前的正常生产水平要高于节后，今年春节靠后可能导致今年1-2月工业产出偏高，今年1-2月工业可能的反弹并不主要是经济动能恢复的结果。预计2月份往后，汇丰PMI也会出现明显的下滑。

从分项来看：

1、需求方面，新出口订单指数从12月的49.1下降至48.4，发达经济体分化叠加新兴市场受外部冲击，外需复苏阶段性放缓；新订单指数从12月的50.4下降至50.2，以新订单减新出口订单衡量的内需保持弱势，房地产弱势继续拖累相关制造业产出。

2、供给方面，产出指数从12月的52.2下降至51.7，制造业企业生产意愿不足；原材料采购量从12月的50.1下降至49.6，企业采购积极性不高；就业指数从12月的48.1下降至47.9，以就业指数跟踪的城镇净增就业继续下行，城镇就业压力增加可能拖累城镇居民收入乃至消费，对增长和通胀形成拖累。

3、价格方面，购进价格指数从12月的43.2下降至41.9，预计1月PPI环比加速回落，同比增速或降至-3.9%附近，低通胀和名义利率刚性导致实际利率继续偏高，叠加房地产弱势而利润增速放缓，企业固定资产投资或继续受制。

4、库存方面，产成品库存指数从12月的47.8上升至48，原材料库存指数从12月47.5下降至47.3。表明企业生产意愿偏低，但下游需求减弱导致库存积压。如果房地产和基建投资增速不起来，钢铁、有色金属和化工行业受益于上游原材料价格下跌更多的利润恢复不可持续。

5、预期方面，企业生产经营活动预期指数从12月的48.7降至47.4，为2013年以来最低值，企业对未来六个月经营预期较悲观，制造业经营活动继续弱势可能性大。

总体来看，中采PMI乏善可陈，各项指标预示着经济的加速下滑可能即将到来。而通缩风险也在持续增加。

货币条件方面，无论是货币增速、人民币有效汇率、实际利率，这三者都依然处于紧缩方向，没有看到任何一个条件在近期得到显性的放松。如果今年赤字率也只小幅提升，那么财政政策也谈不上积极。经济目前为止还看不到较强的托底力量。

对于债券市场而言，毫无疑问仍是机会大于风险，尤其中长期的利率债在经济持续下滑、通缩风险增加的环境下仍有较强的进攻性。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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