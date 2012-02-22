汇丰中国制造业PMI数据正面 经济硬着陆风险很小--高盛

投资银行高盛就汇丰公布的中国2月制造业PMI初值评论称，数据明显较为正面，在外部需求增长具备弹性，且国内政策放松预期犹存的背景下，预计中国经济硬着陆风险很小。

路透北京2月22日电---投资银行高盛就汇丰公布的中国2月制造业PMI初值评论称,数据明显较为正面,在外部需求增长具备弹性,且国内政策放松预期犹存的背景下,预计中国经济硬着陆风险很小.

汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的2月初值数据,连续第三个月回升,至49.7%,仍处在荣枯分水岭下方;但新出口订单骤降,暗示外贸形势仍严峻.

高盛的研究报告表示,尽管2月单月数据或因农历新年而有所扭曲,但1-2月数据则未受此影响.数据显示,1-2月中国PMI由去年12月的48.8%升至49.3%.

"除非经历外部需求继续大幅下滑,中国经济大幅放缓(即硬着陆)的风险很小,"报告预估.

高盛并指出,2月PMI数据强於预期,反映出去年四季度政策放松的滞後效应,以及外部需求增长仍然具备弹性.

"我们认为,最近一次下调存款准备金率是政府未打算政策从紧的明确信号,且若信贷供应维持低位,很可能将进一步出台措施."

中国央行将自周五(24日)起下调存款准备金率0.5个百分点,为今年首次调降.此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变.(完)

--尹嫄婷; 审校 张喜良

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