版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 23:38 BJT

标题新闻：摩根大通6月全球全行业采购经理人指数(PMI)升至55.4，5月为54.2，为2011年2月来最高

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐