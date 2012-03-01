2月中国官方制造业PMI续升 经济回调趋稳（更新版）

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
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* 2月官方制造业PMI升至51.0,优於预期
* 受春节後企业集中开工拉动
* 创五个月最高位,惟增幅较往年平缓
* 经济料继续回调,但幅度趋於缩小
路透北京3月1日电---春节後企业集中开工等因素,推动中国2月官方制造业PMI连续第三个月回升,并触及五个月高位,惟增幅较往年平缓.预计未来经济增长将继续回调,但幅度趋於缩小.
"'春节'後企业集中开工,加快生产,采购活动趋於活跃,制造业经济总体继续保持稳定增长,"统计局新闻稿称,"但与往年同期相比,增长幅度较为平缓."
国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群也评价道,"2月份PMI指数继续回升,进一步明确了经济回调趋稳的态势."
但他指出,从出口、投资等需求增长情况看,预计未来经济增长仍将有所回调,但幅度趋於缩小.
而据证券时报周四报导,中国2月新增人民币贷款约在5,000亿元左右,远逊於预期,其中需求不足或是主因.这也从侧面验证了目前实体经济依然疲弱.
中国宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.0,高於路透预估中值50.7,亦优於1月的50.5.该指数去年11月一度跌至荣枯分水岭50下方.
从11个分项指数来看,同上月相比,只有原材料库存指数下降,其余各指数均不同程度上升.其中,新出口订单指数、积压订单指数、购进价格指数上升幅度较大,超过4个百分点.
当月,新订单指数为51.0,比上月回升0.6个百分点;新出口订单分项则从上月的46.9大幅升高至51.1.
调查期内的20个行业中,交通运输设备制造业、医药制造业、通用设备制造业等13个行业达到50%以上;造纸印刷及文教体育用品制造业、饮料制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等7个行业低於50%.
从企业登记注册类型来看,股份有限公司、有限责任公司、外商投资企业高於50%;国有企业、港澳台投资企业低於50%.
制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.
下表为各月制造业采购经理指数(PMI):
____2012年_ _____________________________2011年__________________________
2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
PMI(%) 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 (完)
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--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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