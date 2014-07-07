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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 08:29 BJT

全球经济：6月新兴市场产出增长创2013年3月以来最快--汇丰

印度扩张速度为2013年2月以来最快。

印度总理莫迪领导的印度人民党(BJP)5月以压倒性优势赢得大选，推动印度股市升至纪录高点。该党对企业采取比较支持的态度。

俄罗斯企业活动持稳，此前在5月出现五年来最大降幅，因受乌克兰冲突影响。巴西企业活动亦持平。

新兴市场未来产出指数在2月以来首次上升。该指数追踪企业对未来12个月活动的预期。

新兴市场人气改善，因西方经济体持续低利率促使投资流向成长较快的市场。

不过俄罗斯企业预期指数降至该指数推出27个月以来的第三低水平，因其与乌克兰的冲突仍未平息。(完) (编译 李春喜/王兴亚/王丽鑫； 审校 郑茵)
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