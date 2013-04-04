PMI调查显示欧元区经济3月持续萎缩态势

路透伦敦4月4日 - 周四公布的调查报告显示，欧元区经济3月持续萎缩态势，其中法国企业活动大幅下滑，甚至超越了西班牙和意大利。

欧元区3月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)显示，企业活动呈现六个月来最快的萎缩速度。

3月服务业PMI由上月的47.9跌至46.4，过去20个月只有一个月高于荣枯分水岭50。3月服务业PMI终值亦略低于两周前公布的46.5初值。

Markit指出，这至少暗示，3月底塞浦路斯纾困事件的混乱处理过程，并未立即影响到民间部门经济。

但Markit也表示，其他迹象显示，塞浦路斯乱象仍造成不利影响。

“经济衰退又再次加剧，企业报告指出他们愈来愈担心欧债危机及政局不稳，”Markit首席经济分析师Chris Williamson称。

“意大利选后政局未能因此底定，被视为让3月经济前景蒙阴的一个关键因素，而拙劣的塞浦路斯纾困方案可能会使得4月区域景气进一步恶化。”

新订单指数从2月的46.3降至3月的45.1。

综合PMI从2月的47.9降至3月的46.5，持平于初值。

欧元区企业3月持续裁员，不过裁员步伐已是去年6月以来最慢。(完)

(编译 王冠中/蔡美珍/张明钧; 审校 隋芬/艾茂林/张若琪)

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