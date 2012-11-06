PMI显示欧洲经济年底前恐进一步萎缩 短期内复苏希望渺茫

* 欧洲主要经济体第四季景况无改善

* PMI显示10月经济萎缩的情况恶化

* 调查显示短时间内复苏的希望渺茫

* 爱尔兰、意大利是少数的亮点

记者 Andy Bruce 编译 王冠中

路透伦敦11月6日电---周二公布的调查显示,第四季至目前为止,多数欧洲经济体的景况仍未见改善,这些经济体的萎缩程度恐怕比先前预期来得严重.

衡量全球数以千计企业活动的采购经理人指数(PMI)显示,欧元区企业的10月景气为2009年6月以来最惨淡,短时间内复苏的希望渺茫.

欧元区重度仰赖其最大经济体德国来带动成长.德国企业活动上月的萎缩速度加快.

调查公司Markit表示,最新的PMI符合欧元区经济季度萎缩约0.5%的情况.

若11月和12月的PMI未见改善,欧元区经济很可能在第四季出现大幅萎缩,而非如两周前路透调查预估的呈现停滞.

"有监于金融市场正在趋稳,而部分国家的消费者信心也在回稳,我们原本认为PMI可能也会出现稳定的迹象,"汇丰首席欧洲经济分析师Janet Henry称.

"第四季数据令人失望的是,欧元区核心国家--法国和德国PMI反映出的疲态."

周二的数据中有两个亮点.爱尔兰10月数据大幅回升,而意大利服务业PMI尽管仍显示企业陷於困境,但数据超越了分析师最高的预估.

"并不是完全都是坏消息,但一切都和实质经济萎缩的情况相符.这是在高负债情况下,大家不想看到的,"Henry称.

从欧元区第四大经济体西班牙来看,尤其明显,西班牙服务业连续第16个月呈现萎缩.许多人认为,西班牙请求全面纾困只是迟早的问题,有可能会在年底之前.

报纸周二报导称,欧盟执委会对西班牙2014年前的经济预估相当低迷,远低於西班牙自身的预估,可能促使西班牙寻求欧元区援助.

Markit欧元区10月综合PMI降至45.7,低於9月的46.1,也低於初值的45.8,为连续第九个月低於50的荣枯分水岭.(完)

--译文审校 蔡美珍

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