焦点：中国财新制造业PMI初值再创六年半新低 下半年经济增长形势严峻

图为江苏徐州徐工集团的一个制造车间。 REUTERS/Brenda Goh

撰写 宿泱韫

路透北京9月23日 - 中国9月财新制造业PMI初值再创六年半新低，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方，包括生产、新订单、就业在内的主要分项指数全面回落，凸显当前制造业面临内外需疲弱、通缩加剧、人员流失等多重困境。

制造业持续不振，暗示中国经济在上半年勉力企稳于7%之后，下半年开局不佳，破七风险加剧，有待进一步宽松政策支持，以及已有政策的显效。

财新传媒周三公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据自47.3续降至47，继8月之后再创2009年3月以来最低水准，当时为44.8。而路透调查对该数据的预估中值为47.5。

Markit/财新提供的新闻稿并显示，8月新订单分项指数降至2011年11月以来最低水准46，连续三个月低于荣枯线，上月为46.6。

“PMI下滑意味着中国制造业到了结构调整进程的关键阶段。总体而言，基本面还是好的，制造业放缓的主要原因还是和外需及价格之前的变化有关。”财新智库首席经济学家何帆博士称。

他指出，8月财政支出大幅上升，反映了政府在财政政策方面加大了力度。可能还需要一些耐心等待稳增长政策显现效果。

中国制造业PMI图表： link.reuters.com/cev65w

中国上半年经济增速维持在7%的年度目标位，但三季度开局并不佳，8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力。

“整体而言，经济仍不见底。”民生证券宏观分析师张瑜等在数据公布后分析称，从微观层面来看，房地产投资及制造业投资继续下行，基建投资小幅回升但仍独木难支；工业耗煤量、利润等数据依旧在泥潭挣扎；经济托底压力仍大。

数据公布后，澳元/美元短线快速走低，铜价扩大跌幅。受此影响人民币汇率早盘三连跌并下探近两周低点，人民币贬值压力略有上升，离岸CNH反应更为激烈，两地价差阔至400个点子

全球股市亦受波及，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌2%，澳洲股市下挫1.8%，韩国股市.KS11 跌1%。E-迷你标准普尔股指期货ESc1跌1%。中国股市沪综指.SSEC早盘收跌2.16%至3,116.90点。

**经济增长形势严峻**

Markit提供的数据显示，9月制造业各主要指标全面下滑，景气继续恶化。制造业产出分项指数初值降至六年半低点，且为连续第五个月处在50下方；就业分项指数降至2009年1月以来最低水平，新出口订单指数则为2013年6月以来最低。

通缩状况尚未有明显改善，投入和产出价格指数均下滑，已连续14个月在50下方徘徊；原材料和产成品库存小幅回升，显示库存仍在恶化，去库存压力仍大。

民生证券宏观团队点评称，新订单与新出口订单加剧萎缩，表明内外需求端疲弱。面临需求恶化，企业生产加速收缩，压缩用工，采购数量继续收缩，成品库存去化压力仍在；受全球大宗商品走熊的拖累，主要原材料购进价格价继续萎缩。

他们认为，长期来看，以房地产和制造业为核心的信用创造与产能扩张的黄金时代已经落幕；短期来看，上半年所依靠的金融业贡献也是难以为继。

“一句话，下半年经济破7几成定局，要想完成年初目标，稳增长将继续加码，下阶段货币政策将继续宽松，汇率政策继续求稳，财政政策继续加码，重点关注近期发改委推出的十条稳增长意见。”民生证券称。

光大证券宏观分析师徐高和杨业伟对经济前景的看法则稍显乐观，他们认为，资金面持续改善与宽松政策持续发力将带动经济出现企稳。

他们称，6月以来社会融资总量和信贷投放持续加快，带动固定资产投资资金来源出现改善；未来宽松货币政策将继续加码，引导资金进入实体经济，继续推动社会融资总量扩张，资金面持续改善将推动投资企稳回升。同时，积极财政政策也将在未来几个月继续发力，发挥重要稳增长作用。

中国国家主席习近平近期表示，当前中国经济放缓是转变发展方式、调整经济结构同前期刺激政策消化期叠加的结果，中国经济仍然拥有巨大的潜能，完全有条件长期保持中高速增长。

**政策宽松仍有空间**

进入下半年来，中国政府稳增长政策继续加码，发改委密集批复基建项目，扩大固定资产加速折旧优惠范围、调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度等措施，有助于有效拉动投资增长；财政支出进一步加快；货币政策上，央行也在8月底推出利率和准备金率双降。

海通证券宏观团队的姜超等点评称，货币宽松可期。他们指出，9月以来发电耗煤同比转负、环比负增，工业经济回落几成定局，发改委投资审批进入快车道，但基建独木难支。通缩仍是主要风险，支持货币继续宽松。

恒丰银行金融市场部研究员蔡浩表示，PMI数据继续反映出外需不稳、内需不振的状况。鉴于稳增长的压力增大，预计四季度会有更多的改革具体措施出台，财政政策会更有力度，货币政策在10月下旬以后会有继续宽松的可能。

“多项政策目标叠加来看，年底前仍有降准降息的机会。”他称。

为保持充裕流动性支撑实体经济，中国央行今年已经四次降息、三次全面降准和一次定向降准。虽然CPI涨幅已经达到2%，但仍属温和可控。

国务院总理李克强此前表示，现在中国经济的走势是缓中趋稳、稳中向好，但稳中有难。经济仍处在合理区间，不会出现硬着陆，一旦经济出现滑出合理区间的迹象，政府将有足够的能力来应对。创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少，而且中国有相当的金融总量，关键是如何引导资金流向实体经济。

是次PMI预览数据样本采集期为9月11-21日之间，终值定于10月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。

中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。（完）