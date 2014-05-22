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货币新闻 | 2014年 5月 22日 星期四 16:25 BJT

欧元区数据：5月民间部门企业活动保持稳健增速--PMI

欧元区5月服务业PMI初值从4月终值53.1跳升至近三年高位53.5，高于预期的53.0。

5月制造业PMI初值从4月终值为53.4降至52.5，低于预估的53.2。制造业PMI产出分项指数从56.5降至54.7。

5月制造业PMI未完成订单分项指数初值为49.4，为7月来首次低于50枯荣线。

为满足服务业不断增长的需求，本月企业以更快速度增聘员工。5月服务业PMI就业分项指数初值升至51.1，创近三年来高位。

“从欧元区整体来说，迄今为止的复苏仍然脆弱和温和。如果能创造更多就业，复苏将真的可以持续。”Dobson说。(完)

(编译 李春喜/王翔琼/杜明霞；审校 张涛/张明钧/艾茂林)
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