全球经济：第四季将稳步扩张，但增速料低于夏季--调查

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦12月3日 - 周三公布的一项调查显示，全球经济第四季将稳步扩张，不过力度要低于夏季，因11月新业务增速放缓。
摩根大通与Markit编制的全球所有行业产出指数11月跌至七个月低点53.2，但迄今持于枯荣线50上方已超过两年时间。该指数10月为53.5。
“调查显示全球整体国内生产总值(GDP)第四季将以坚实步伐扩张，不过增速要低于夏季。”
11月全球服务业采购经理人指数(PMI)从前月的53.6降至七个月低点53.5。而周一公布的调查则显示，全球制造业活动11月创逾一年来最慢扩张速度 。
PMI全球指数汇总了对美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯等国的调查数据。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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