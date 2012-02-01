中国制造业PMI调查将扩大样本量

据新华社周二晚间报道，中国国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会联合宣布，制造业采购经理指数（PMI）的样本量将从目前的820家企业逐步扩大到约3,000家，并尽快推出诸如冶金、轻工等分行业，,东、中、西部等分地区的细化PMI指数。路透