中国债市动态：现券期货均走弱，国内PMI数据及海外利空消息打压人气

路透北京3月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。

上海一银行交易员说，“官方PMI公布后国债期货开盘就跌了，光从数据看制造业是回暖了，现券收益率跟着往上走...而且这会（美国总统）特朗普讲话，美债（收益率）上了不少。”

他并表示，PMI数据显示国内制造业持续回暖，基本面向好态势延续，现券因此承压；海外市场方面，特朗普加大基建投资提升再通胀预期，此外美联储官员讲话暗示3月加息概率加大，美债收益率走高亦冲击市场情绪。

中国2月官方制造业PMI创下三个月新高51.6，新订单和生产继续稳定增长，新出口订单也强劲回升；先行指标显示中国经济运行回暖信号增强，一季度实现良好开局料无悬念。

财新/Markit周三联合公布，经季节性调整的中国制造业PMI 2月升至51.7，上月为51.0。分项数据中，新出口订单指数由1月的52.9升至53.8，创2014年9月以来新高。

华北一券商交易员还提到，“今天利空的消息不少，PMI算一个，还有习近平讲话提到的防风险，外围市场收益率上升等，情绪有点不佳，特别是临近午盘那会。”

他称，习近平讲话感觉还是挺有内容的，强调落实，防控金融风险，以后可能执行层面的活动空间就小了，去杠杆还要继续。

习近平在中央财经领导小组第十五次会议讲话中称，防控金融风险，要加快建立监管协调机制，加强宏观审慎监管，强化统筹协调能力，防范和化解系统性风险。要及时弥补监管短板，做好制度监管漏洞排查工作，参照国际标准，提出明确要求。

美国总统特朗普在对国会进行就职后的首次演讲中强调，他希望将重心放在国内问题上，通过税改、1万亿(兆)美元基建支出及整改奥巴马医保(Obamacare)推动美国经济成长。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)几名官员讲话暗示，决策者担心在联邦政府可能出台经济刺激政策的情况下，升息可能等待过久，这令市场提高对3月升息的预期。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.0940%/4.0900%，上日尾盘为4.0700%/4.0650%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.33%/3.29%，上日尾盘为3.30%/3.2860%。