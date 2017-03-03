欧洲汇市：英镑小跌，英国服务业PMI备受关注

香港个股：天合化工称被证监会勒令停牌，就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
英镑本周已大幅下跌，兑美元先后跌破1.24附近支撑及1.23美元，因数据显示投资活动及整体经济终于开始放缓。
周五公布的英国服务业采购经理人指数(PMI)将受到密切注意，寻找服务业进一步放缓迹象。
路透调查显示，Markit/CIPS服务业PMI指数料降至54.1。1月时该指数为四个月来首次下降。
周四公布调查显示，英国建筑业2月加速成长，但新订单速度放缓。
“今天英国服务业PMI数据应是影响市场的关键因素，尤其是如果详细数据支持了物价压力减缓的看法，就像本周制造业PMI数据那样，”东方汇理银行在给客户的报告称。
“若出现这种情况，将进一步给中期通胀预期带来压力，支持英国央行可能在更长时间内坚持温和货币政策立场的观点。”
0849GMT，英镑兑美元跌0.1%报1.2255，兑欧元跌0.2%报0.8580。(完) (编译 蔡美珍/李爽 审校 于春红/高琦)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
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