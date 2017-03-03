欧洲汇市：英镑兑美元跌至七周低位，因英国服务业PMI较预期疲软

路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五触及七周低位，因美国不久加息的预期提振美元，且更多数据显示英国经济可能失去动能，服务业数据在今日公布。

2月Markit/CIPS英国服务业采购经理人指数(PMI)弱于预期，多家大型企业表示对经济持谨慎态度，暗示自去年6月退欧公投后英国经济呈现出的韧性可能开始消退。

周四出炉的2月英国建筑业PMI小幅增长，但新订单增长放缓。

对苏格兰可能再次进行独立公投的担忧，引发英镑兑美元连续第六日下跌，为2015年12月来最长跌势，当时市场开始认真考虑英国退欧的风险。

英镑兑美元在伦敦早盘跌至七周低位1.2215美元，但在1650 GMT，反弹至大约1.2245美元，日内下跌0.2%。

英镑兑美元本周跌超过2%，美元受到提振，因多位美联储官员发表鹰派讲话，导致升息预期急速升温。投资者现在预计3月升息机率达到70%。

美联储主席叶伦和美联储副主席费舍尔将在周五讲话，市场预计将对下次升息时机提供线索。