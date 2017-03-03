欧洲汇市：英镑兑美元跌至七周低位，因英国服务业PMI较预期疲软

台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五触及七周低位，因美国不久加息的预期提振美元，且更多数据显示英国经济可能失去动能，服务业数据在今日公布。
2月Markit/CIPS英国服务业采购经理人指数(PMI)弱于预期，多家大型企业表示对经济持谨慎态度，暗示自去年6月退欧公投后英国经济呈现出的韧性可能开始消退。
周四出炉的2月英国建筑业PMI小幅增长，但新订单增长放缓。
对苏格兰可能再次进行独立公投的担忧，引发英镑兑美元连续第六日下跌，为2015年12月来最长跌势，当时市场开始认真考虑英国退欧的风险。
英镑兑美元在伦敦早盘跌至七周低位1.2215美元，但在1650 GMT，反弹至大约1.2245美元，日内下跌0.2%。
英镑兑美元本周跌超过2%，美元受到提振，因多位美联储官员发表鹰派讲话，导致升息预期急速升温。投资者现在预计3月升息机率达到70%。
美联储主席叶伦和美联储副主席费舍尔将在周五讲话，市场预计将对下次升息时机提供线索。
英镑兑全线走强的欧元下跌0.6%，至0.8615英镑，稍早触及四周低位0.8640英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。