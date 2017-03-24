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债券 | 2017年 3月 24日 星期五 17:14 BJT

欧元债市：投资人出脱欧元区公债，因预期PMI反映经济趋强迹象

路透伦敦3月24日 - 投资人周五出脱欧元区公债，因预期民间部门活动数据将显示经济成长的进一步迹象，强化欧洲央行退出货币刺激措施的理由。

尽管面临美国医保法案表决可能冲击“特朗普再通胀交易”的不确定性，但欧元区公债收益率(殖利率)周五仍上涨1-4个基点。

稍早公布数据显示，法国及德国3月企业活动增速高于预期，0900GMT公布欧元区3月综合采购经理人指数(PMI)初值为56.7，高于市场预估的55.8。

PMI指数超过50意味着扩张，法国3月综合PMI初值为57.6，德国为57.0，欧元区综合PMI为56.7.

“鉴于PMI十分强劲，我认为这将确认欧元区的经济力道，这意味着欧洲央行有更多理由收紧货币政策，”德国中央合作银行(DZ BANK)分析师Christian Lenk表示。

欧洲央行2月通胀率升至四年高点，超过欧洲央行目标，并给央行决策者带来压力，促其公开讨论何时以及如何缩减超宽松刺激举措。

此后这推动债券收益率上涨，其中德国10年期公债收益率3月迄今涨19个基点，周五该收益率升1.5个基点至0.44%。

其他高评级欧元区债券收益率涨1-2个基点，评级较低的南欧国家公债收益率涨3-4个基点。

意大利、西班牙和葡萄牙等公债收益率，所受欧洲央行收紧政策预期的影响最大，这些公债被视为是欧洲央行购债计划的最大受益者。(完) (编译 蔡美珍/李爽 审校 于春红/刘秀红)
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