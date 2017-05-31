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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 09:29 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元一度升至日高，受中国服务业PMI所拉抬

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    * 中国官方服务业PMI从54.0跳升至54.5            ，拉抬澳元
    * 交易商回应该数据，将澳元/美元从0.7465拉升至日高0.7476
    * 随后公布的中国5月制造业PMI为51.2，预测为51.0，上月为51.2             
    * 更多关注服务业PMI，但两者均优于预期
    * 数据令澳元/美元刷新本周高位，最新报0.7473
    * 0.7517/0.7416跌势的61.8%费波纳齐回档位迫近，初步阻力位在0.
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    (完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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