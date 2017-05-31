中国债市动态：期货走势偏强但现券显弱，PMI数据向好经济基本面仍趋稳

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月31日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率微涨，但国债期货则涨幅明显。交易员表示，今日期现货走势显背离，早间公布的PMI数据显示经济基本面仍企稳向好，现券情绪偏空，主要利率债收益率小幅攀升；但国债期货低开高走，10年国债期货涨幅一度逼近0.4%。
“今天国开收益率还上了0.25个点，但是反而期货涨的比较多，主要还是因为上周六收益率下了些，期货(交易)没开吧，”上海一银行交易员说，“不过整体成交还是挺清淡的，可能大家休假的还没回来”。
5月28日至30日为中国端午节假期，5月27日（周六）调休上班，当日银行间市场开放。
北京一券商机构交易员表示，今天官方PMI数据有点超预期，对债市影响偏空一些，此前不少机构预期数据会回落。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布的5月制造业和非制造业PMI一平一升，呈现扩张态势，证实中国经济增长仍保持一定动能，总体趋稳。分项数据显示，5月制造业需求面基本平稳，订单类指数多持平或上升；生产经营略有减速；价格类指数续降，反映上游原材料价格走势的购进价格指数回落尤为突出。
央行公开市场今日进行总额2,100亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,800亿，14天期300亿元。考虑端午假期到期顺延部分在内，完全对冲今日到期量，既无投放也无回笼。
剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3390%/4.3350%，上日尾盘为4.3550%/4.3300%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6450%/3.6200%，上日尾盘为3.6650%/3.60%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.430元人民币，较上日结算价涨0.22%；10年期国债主力合约T1709收报94.640元，较上日结算价涨0.39%。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为