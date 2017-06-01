《全球汇市》中国制造业PMI疲软拖累澳元下挫；人民币表现强劲

* 中国财新5月制造业PMI收缩 * 澳元跌至近三周最低水平 * 英镑下跌，此前民调显示执政党领先优势缩小 路透新加坡6月1日 - 澳元周四下挫，因中国财新5月制造业采购经理人指数(PMI)收缩，令全球经济前景笼罩阴霾。 财新/Markit周四联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI) 5月降至49.6，为11个月来首度降到荣枯线下方，且低于市场预期。 财新的报告倾向于侧重小企业，与周三数据大相径庭。周三公布的中国5月官方制造业PMI显示国内制造业稳步成长。 澳元/美元 下滑0.5%至0.7396美元，一度滑至0.7384，为5月12日以来低点。 “自5月以来，有迹象显示中国经济状况不稳定性上升，”Brown Brothers Harriman驻东京外汇分析师Masashi Murata表示。 Murata认为，这种不稳定无论会不会动摇投资者对第二季度全球经济前景的信心，都将为市场参与者所关注；如果信心动摇，则新兴亚洲货币可能承压。 中国疲弱的制造业数据公布后，人民币仍维持坚挺。 人民币兑美元即期 周四早盘跟随中间价大涨，一度升破6.80关口触及6.7918元，创2016年11月10日以来新高。 人民币兑美元即期周三强势收升400点，创2016年11月11日以来新高。交易员称，中资大行不时抛售美元头寸，机构自营盘也有做空美元的交易，加上离岸市场短端利率飙升助推离岸人民币升值，这三个因素共同推升在岸人民币汇率。 香港离岸人民币兑美元 早盘亦继续劲扬，升破6.74关口至6.7340元，创2016年10月14日以来新高。 马来亚银行驻新加坡资深外汇策略师Christopher Wong表示，离岸人民币兑美元的重要阻力位在约6.70。 除了澳元走弱外，其他主要货币的走势相对迟滞。 英镑兑美元 小跌0.1%至1.2881美元，脱离周三日高1.2921。此前有民调显示，特雷莎梅的保守党领先优势缩小。英国下周将举行大选。 YouGov最新民调显示，特雷莎梅的保守党支持率较工党仅领先三个百分点。 英镑略高于周三所创一个月低点1.2770美元。在另外两项民调显示特雷莎梅的领先优势为两位数百分比之后，英镑收复部分阵地。上述调查与显示特雷莎梅可能在下周选举中达不到多数优势的迹象相抵触。 欧元 日内持稳于1.1247美元，与上周所创六个半月高点1.1268美元相距不远。 美元兑日圆 小涨0.1%至110.92。 分析师们表示，美债收益率近期下跌，令美元承压。 投资者一直担忧美国的政治风波可能阻碍特朗普计划推动的减税及其他刺激措施。 美国联邦调查局(FBI)及几个国会小组针对俄罗斯干扰2016年美国总统大选，及特朗普阵营可能与之勾结的指控，对特朗普政府进行调查。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1245 1.1241 +0.04 +6.96 1.0513 美元/日圆 110.93 110.75 +0.16 -5.08 116.87 欧元/日圆 124.74 124.53 +0.17 +1.30 123.14 美元/瑞郎 0.9680 0.9676 +0.04 -4.89 1.0178 英镑/美元 1.2870 1.2888 -0.14 +4.33 1.2336 美元/加元 1.3493 1.3499 -0.04 +0.47 1.3430 美元/离岸人民币 6.7319 6.7457 -0.20 -3.45 6.9726 澳元/美元 0.7400 0.7429 -0.39 +2.56 0.7215 新西兰元/美元 0.7076 0.7082 -0.08 +1.94 0.6941 澳元/日圆 82.120 82.300 -0.22 -2.61 84.320 新西兰元/日圆 78.510 78.420 +0.11 -3.28 81.170 英镑/日圆 142.78 142.76 +0.01 -0.86 144.02 澳元/新西兰元 1.0459 1.0483 -0.23 +0.73 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/郑茵/艾茂林/戴素萍/龚芳; 审校 李爽/张涛/张荻/屈桂娟)